На днях Настя Каменских впервые прокомментировала эту ситуацию. Она призналась, что была на 1000% искренней и гордится тем интервью.

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Артистка считает, что люди, которые засомневались в искренности ее слов, не разбираются в людях. Настя поделилась, что гордится каждым словом, которое вспомнила в разговоре с Машей Ефросининой.

Мне жаль, что люди не разбираются в людях. Давайте так – честность никогда не награждалась. Никогда. Это я заметила через 20 лет своего опыта. Я не на 100%, а на 1000% была искренней. Горжусь этим интервью. Каждым словом,

– подчеркнула певица.

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