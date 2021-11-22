Осадчая, Гвоздева, Яма: украинские звезды поздравили с Днем сына – трогательные фото

В Украине 22 ноября ежегодно отмечают День сына. Украинские знаменитости присоединились к поздравлениям и поделились трогательными кадрами со своими потомками.

22 ноября в Украине отмечают трогательный и теплый праздник, посвященный мальчикам и мужчинам – День сына. Официально эта дата не была принята, поэтому праздник сына – довольно молод. Однако благодаря социальным сетям о нем узнает все больше людей.

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Украинские звезды поздравили с Днем сына

Катя Осадчая

Знаменитость запостила чувственный ролик, составленный из семейных кадров. Телеведущая поделилась, что для нее этот праздник тройной. Ведь она мама сразу трех сыновей.

С Днем сыновей! В нашей семье тройной праздник. Последние месяцы учусь всем одинаково уделять внимание и надеюсь, что у меня получается. Прогулки с Данилой, на пиццу с Иваном и ночные разговоры с Ильей, ведь нужно успеть поговорить между парами. Люблю вас мои ребята, вы моя гордость!

– написала Катя Осадчая.

Юрий Горбунов

Муж Кати Осадчей не удержался от поздравлений и показал трогательное фото с женой и двумя сыновьями.

Катя любит черно-белые фото! И некоторые у нас в одном экземпляре!! Но это фото наше любимое! С Днем сыновей!! Растите, наши мальчики, здоровыми и счастливыми!! Мы с мамой очень вас любим и всегда с вами,

– поздравил Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов поздравил с Днем сына / Фото из инстаграма звезды

Влад Яма

Хореограф и судья "Танцев со звездами" опубликовал забавную фотографию с сыном Леоном, где держит его на руках.

Сынок, ты полностью изменил мою жизнь! Люблю невероятно! Верю в Тебя и знаю, что все получится! Спасибо Лилии Яме за это чудо. Всех с Днем сына!

– написал Влад Яма.

Влад Яма поздравил с Днем сына / Фото с инстаграммы звезды

Илона Гвоздева

Танцовщица поделилась милым снимком с сыном Домиником из бассейна.

"Оказывается сегодня День сына. Узнала я об этом из поздравлений. Первая мысль, которая в этот момент пришла в голову: Господи, какая я рассеянная мать! А потом успокоила себя и сказала, ну как я могла знать, если раньше всегда была мамой дочери. Сын мой, будь здоровым и крепким малышом. Люблю", – поздравила Илона Гвоздева.



Илона Гвоздева поздравила с Днем сына / Фото из инстаграма звезды

Светлана Тарабарова

Певица обнародовала чувственное фото с сыном Иваном.

Безграничная любовь! Маленький мальчик, изменивший мою жизнь навсегда. Обожаю. Поздравляю всех родителей,

– написала Светлана Тарабарова.

Светлана Тарабарова поздравила с Днем сына / Фото с инстаграммы звезды

Оля Цыбульская

Звезда сняла инстаграм-сторис, где показала сына Нестора, который в этом году пошел в школу.

Пришел мой школьник из школы. Сегодня День сыночка. Допишем и пойдем за подарочком,

– поделилась Оля Цыбульская.

Оля Цыбульская поздравила с Днем сына / Фото из инстаграма звезды

Ирина Монатик

Хотя сам мультиартист не поделился поздравлениями в социальных сетях, его жена Ирина опубликовала архивное фото и видео.

Наше сокровище с Монатиком. От всего сердца желаем всем людям – плодов взаимной любви (побольше). С Днем сыновей, дорогие друзья,

– написала звездная жена.

Для просмотра видео листайте вправо:

Александр Пономарев

Исполнитель опубликовал милое фото с сыном Александром. Певец также поделился, как его сын оценил новую композицию и видео на нее.

Сегодня День сына! Из недавнего разговора с ним. "Как тебе новая песня и клип?", – "Клип класс, музыка вайбовая". Я растерялся. Но все равно поздравляю тебя, сын,

– написал Пономарев.

Александр Пономарев поздравил с Днем сына / Фото из инстаграма звезды