В город влюбленных пара отправилась без детей, однако с друзьями. В своих инстаграм-сториз они "фиксируют" все, куда ходят: показали, как плавали в гондоле за 80 евро по Венеции, как смакуют "самую вкусную пиццу в мире", пасту и брускеты, и просто наслаждаются временем, проведенным вместе.

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В целом, они "находили" 20 километров по городу.

Тимур и Инна Мирошниченко в Венеции / Фото из инстаграм-сториз пары

Влюбленные также успели принять участие в импровизированной фотосессии от украинцев, которые на момент пребывания Тимура и Инны тоже были в Венеции.

Перед Венецией Тимур и Инна также побывали в Неаполе.

Отметим, что украинские супруги живут в браке более 3 лет. За это время у них родились двое детей: дочь Мия и сын Марк.