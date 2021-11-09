Оплатит похороны и вернет деньги за билеты: Тревис Скотт извиняется после смертельного концерта

В пятницу, 5 ноября, на концерте Тревиса Скотта из-за давки погибли фаны, а сотни человек получили ранения. Рэпер пытается реабилитироваться после трагедии. Он обещает вернуть деньги за билеты и оплатить похороны погибших.

Бойфренд Кайли Дженнер Тревис Скотт готов помочь семьям погибших на его фестивале Astroworld Festival в Техасе. По информации инсайдеров, рэпер возьмет на себя все расходы, касающиеся похорон его 8 фанов. Он якобы хочет, чтобы родные достойно провели их в последний путь.

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Более того, из своего кармана Тревис Скотт отдаст деньги за билеты всем меломанам, а их, к слову, было около 50 тысяч. Похоже, звезда готова на все, чтобы вернуть свое честное имя и "замять" судебные иски, которые один за другим подают посетители фестиваля.

Источники сообщают, что рэпер планирует сотрудничать с организацией BetterHelp. Да, все участники фестиваля Astroworld Festival смогут бесплатно получить психологическую помощь. Это будут сеансы виртуальной терапии.

Смерть фанатов на концерте Тревиса Скотта

В первый день на фестиваль Astroworld Festival пришли 50 тысяч посетителей. Все они стали проталкиваться к сцене, когда вышел Тревис Скотт.

Так образовалась страшная давка, в которой люди падали в обморок и падали на землю. В ней погибли не менее восьми человек в возрасте от 16 до 27 лет. Сотни других фанатов получили ранения.

Судя по жутким видео, опубликованным в сети, рэппер несколько раз останавливал шоу, а "скорые" пробирались сквозь толпу, спасая пострадавших.

Многие участники Astroworld Festival осуждают Тревиса Скотта, который якобы провоцировал толпу и продолжал выступать, когда она вышла из-под контроля.