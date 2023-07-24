На такую музыку был запрос, но она исчезнет, – певица ONUKA высказалась о "байрактарщине"
Источник:NV
Украинская певица, фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко высказалась о "байрактарщине" и "шароварщине". По ее словам, в начале полномасштабного вторжения такая музыка появилась, потому что на нее был запрос.
На днях певица Джамала стала в защиту "шароварщины". Она объяснила, что любая музыка имеет право на существование.
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В то же время, ONUKA призналась, что для нее, как для музыканта, "байрактарщина" и "шароварщина" – это боль.
Это боль, потому что это эпоха торжества формы над содержанием, а не искусство. Я бы это назвала. Но надо было занять среднюю нишу, которую занимал у нас российский контент чем-то своим, чем-то простым, легким и злобу дня. И пришла "байракторщина",
– отметила она.
По мнению Жижченко, у такой музыки нет будущего и впоследствии она исчезнет.
"Я понимаю, почему на нее был запрос, но верю, что так быстро, как эта волна поднялась, она так быстро и погаснет. И это будет явление, которое будут анализировать, но не будут дальше создавать", – уверена ONUKA.
Она добавила, что "байрактарщина" и "шароварщина" сойдет на нет, а дальше будет новая волна другой музыки.
Что такое "байрактарщина": коротко
- На фоне российско-украинской войны начался процесс, который называют "байрактарщиною" – это узкий и ограниченный взгляд на полномасштабное вторжение.
- С 24 февраля украинские артисты взорвались патриотическими песнями, которые должны поддержать дух их поклонников. Однако неприятными последствиями байрактарщины является то, что война будет ассоциироваться у многих с псом Патроном, борьбой с Ваньками-встаньками и приветствием "Добрый вечер, мы из Украины", а настоящая борьба и потери отойдут на второй план.
- Темой войны артисты злоупотребляют довольно часто. Используют для того, чтобы отбелить репутацию, поймать волну популярности, паразитируя темой войны, ведь это затрагивает каждого из нас.
- Но отметим, что некоторые песни в стиле "байрактарщины" могут поднимать настроение, улучшать боевой дух и продвигать важные нарративы.
К слову, раньше шароварщины раскритиковали трек Юлии Лущинской "Гопак", где в тексте упоминают о девушке-украинке, гопаке и вышиванке. Слушатели подчеркивают, что наша культура построена не только на этих аспектах.