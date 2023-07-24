На такую музыку был запрос, но она исчезнет, – певица ONUKA высказалась о "байрактарщине"

Украинская певица, фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко высказалась о "байрактарщине" и "шароварщине". По ее словам, в начале полномасштабного вторжения такая музыка появилась, потому что на нее был запрос.

На днях певица Джамала стала в защиту "шароварщины". Она объяснила, что любая музыка имеет право на существование.

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В то же время, ONUKA призналась, что для нее, как для музыканта, "байрактарщина" и "шароварщина" – это боль.

Это боль, потому что это эпоха торжества формы над содержанием, а не искусство. Я бы это назвала. Но надо было занять среднюю нишу, которую занимал у нас российский контент чем-то своим, чем-то простым, легким и злобу дня. И пришла "байракторщина",

– отметила она.

По мнению Жижченко, у такой музыки нет будущего и впоследствии она исчезнет.

"Я понимаю, почему на нее был запрос, но верю, что так быстро, как эта волна поднялась, она так быстро и погаснет. И это будет явление, которое будут анализировать, но не будут дальше создавать", – уверена ONUKA.

Она добавила, что "байрактарщина" и "шароварщина" сойдет на нет, а дальше будет новая волна другой музыки.

Что такое "байрактарщина": коротко

На фоне российско-украинской войны начался процесс, который называют "байрактарщиною" – это узкий и ограниченный взгляд на полномасштабное вторжение.

С 24 февраля украинские артисты взорвались патриотическими песнями, которые должны поддержать дух их поклонников. Однако неприятными последствиями байрактарщины является то, что война будет ассоциироваться у многих с псом Патроном, борьбой с Ваньками-встаньками и приветствием "Добрый вечер, мы из Украины", а настоящая борьба и потери отойдут на второй план.

Темой войны артисты злоупотребляют довольно часто. Используют для того, чтобы отбелить репутацию, поймать волну популярности, паразитируя темой войны, ведь это затрагивает каждого из нас.

Но отметим, что некоторые песни в стиле "байрактарщины" могут поднимать настроение, улучшать боевой дух и продвигать важные нарративы.

К слову, раньше шароварщины раскритиковали трек Юлии Лущинской "Гопак", где в тексте упоминают о девушке-украинке, гопаке и вышиванке. Слушатели подчеркивают, что наша культура построена не только на этих аспектах.