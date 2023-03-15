10 марта украинская певица Юлия LUSHCHINSKA вместе с Arturro Mass презентовала песню "Гопак" об украинских женщинах и собственно гопак. Через несколько дней трек приобрел популярность в сети, но в большей степени благодаря критике, сообщает 24 Канал.

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Почему ширится песня "Я украинка"

В треке "Гопак" Юлия Лущинская предстала в красных одеждах с вышивкой, с венчиком и длинными косами. Текст песни рассказывает о любви между девушкой-украинкой и казаком. Исполнительница использовалась в основном такими фразами, как: "вишиванку одягла", "танцюю гопака", "коси заплела", "гарна українка я" и другие.

LUSHCHINSKA – "Гопак": смотрите видео

Кроме того, Юля Лущинская появилась в одном из видео Дмитрия Гордона, где спела свой трек – это также помогло в распространении песни.

Большому количеству пользователей сети песня напомнила сборник стереотипов об украинцах, что можно описать одним словом – шароварщина. Потому украинцы жестко критикуют исполнительницу и советуют ей прекратить музыкальную карьеру.

"Верните паровую машину. Эта песня полный кринж";

"Я действительно не понимаю, почему при великолепном разнообразии хороших украинских песен люди продолжают писать эту шароварщину. Почему она залетает в тренды?";

"Вроде кроме вышиванки и гопака петь не о чем. Давайте еще о водке и сале, чего стесняться";

"Не огорчайся, у тебя все еще впереди, никогда не поздно забросить музыку";

"Дешевая шароварщина".



Скриншот из тиктока

Но есть и те, кто не считает, что девушку нужно травить за песню и поддерживают ее.

"Столько хейта. По-моему, песня о псе Патроне и Ваньке-встаньке – еще хуже";

"Великолепная песня. Уже на репите третий день";

"Спасибо за классный трек, настроение подняло многим людям. Но сердце разрывается читать хейт к тебе";

"Не понимаю, почему хейтят".

К слову, Юлия не скрывает, что получает волну критики В инстаграме она признавалась, что через трек от нее отвлекаются друзья. Однако певица добавила, что хейт – "шаг к успеху".

Что такое шароварщина и байрактарщина

В Советском союзе массово уничтожали людей, защищавших украинское и пытавшихся провести культурный код в будущее для новых поколений. Но идеологи СССР предложили украинцам максимально упрощенный и ненастоящий "код", который называют шароварщиной. Из примеров – это украинская этническая одежда. Так нам навязали впечатление, что казаки носили широкие красные шаровары, а женщины – вышиванки с маками или цветами. Но это не так – украинки носили вышитые сорочки без цветов, а казаки одевались в соответствии с современной модой.

Кроме того, это стереотипы о том, что все, чем ограничиваются украинцы – вышиванки, сало, водка, гопак, косы и веночки с лентами. Такие нарративы распространялись и после распада СССР и есть в инфопространстве до сих пор. В музыкальной сфере в шароварщине часто обвиняют группу Kalush Orchestra. Их песня "Нумо козаки" собрала сливки из стереотипов о казаках и боевом духе. Трек должен погружать в украинскую культуру, но запомнился только хитовым битом и простым текстом.

На фоне русско-украинской войны начался процесс, который называют байрактарщиной. Это также максимальное упрощение, узкий и ограниченный взгляд на полномасштабное вторжение. С 24 февраля украинские артисты взорвались патриотическими песнями, которые должны были поддержать дух их поклонников. Однако неприятными последствиями байрактарщины является то, что война будет ассоциироваться у многих с псом Патроном, борьбой с Ваньками-встаньками и приветствием "Добрый вечер, мы из Украины". В то же время на второй план может отойти настоящая борьба с врагом, потери украинских защитников и болезненная цена за победу.

Темой войны артисты злоупотребляют довольно часто. Используют для того, чтобы отбелить репутацию, поймать волну популярности, паразитируя темой войны, ведь это затрагивает каждого из нас. Но, несмотря ни на что, песни в стиле байрактарщины могут поднимать настроение, улучшать боевой дух и продвигать важные нарративы.