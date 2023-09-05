Думаю, я уже отжила свою популярность – ONUKA призналась, чем бы еще хотела заниматься

Украинская певица, фронтвумэн группы ONUKA Наталья Жижченко считает себя успешной. Однако артистка убеждена, что уже отжила свою популярность. Теперь ONUKA хотела бы попробовать просветительскую деятельность.

Звезда убеждена, что как певица она уже не так популярна. Об этом Ната Жиженко заявила в новом интервью.

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ONUKA о своей популярности

По мнению артистки, она уже не так известна среди артистов.

Я думаю, что уже нет популярности. Думаю, я уже отжила свою популярность. По крайней мере, на сегодня – так точно. Я чувствую, что все это погасло,

– ответила Жиженко.

Певицы не скрывает – приняла это, поэтому не впадает во фрустрацию. Хотя раньше ONUKA считала себя успешной.

"Это круто, что этот спад прошел – и я это приняла", – сказала она.

По словам звезды, возможно, она станет успешной в чем-то другом. "Сейчас мне более интересна и важна просветительская деятельность в Чернигове", – объяснила артистка.

Кроме того, Жижченко мечтает обновить Черниговскую фабрику музыкальных инструментов.

Она очень мощная и требует не просто желания в космос, но и, конечно, инвестиций, которые тоже могут найтись, но надо подождать. И это точно постпобедоносный проект,

– добавила ONUKA.

Смотрите интервью с Натой Жиженко: видео

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