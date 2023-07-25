Война показала, какой ты человек, – ONUKA высказалась о Виннике и звездах, покинувших Украину

Певица ONUKA (Ната Жижченко) ответила на вопрос Олега Винника и других звезд, которые решили уехать из Украины. Она считает, что война после 24 февраля стала маркером для всех.

Лидер группы ONUKA Ната Жижченко ответила на вопрос, чем могли руководствоваться выехавшие из Украины звезды. Среди самых популярных в Украине – Олег Винник и Влад Яма.

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ONUKA о выехавших звездах

Исполнительница не стала их осуждать или делать предположения, руководствуются ли они страхом или деньгами. Но заметила, что полномасштабная война расставила все точки над "i".

Я не знаю, что для себя решают другие люди. И не могу за них отвечать. Но я могу точно сказать, что война стала маркером. Она показала, какой ты человек,

– считает Ната Жижченко.

"И если с 2014 года было какое-то место для полемики, то после 24 февраля все изменилось. Потому что стало только так или нет. Уже все однозначно. Абсолютно. Даже для тех, кто не мог понять этого в 2014 году".