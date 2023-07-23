Репутацию обнулить нельзя, – ONUKA высказалась о Лободе и других артистах, которые "переобулись"
Источник:NV
Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко высказалась об артистах, которые перешли на украинский, начали поддерживать страну и петь патриотические песни после 24 февраля. В частности, она объяснила, можно ли простить Светлане Лабоде и другим "переобувшимся" артистам.
Певица уверена, что репутацию обнулить нельзя. И любые поступки или слова тоже нельзя стереть. Поэтому люди все равно будут помнить о тех или иных действиях артистов.
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Ната Жижченко об "переобувшихся артистах"
Певица не считает себя судьей, поэтому не может. Но, по словам исполнительницы, время всегда расставляет все по своим местам.
Я верю в то, что репутацию обнулить нельзя. И стереть нельзя ни поступки, ни слова. Они уже запечатлены. Но есть и работа над ошибками. Она же существует для чего-нибудь. Но я не судья, чтобы говорить, можно ли прощать или нет,
– отметила артистка.
Ната добавила, что, по ее мнению, хуже всего это молчать. Такое точно нельзя прощать.
Что украинские певцы думают об "переобувшихся артистах"
- MELOVIN не уверен, что таким исполнителям следует доверять. По его мнению, их нужно забыть, ведь они могут "переобуться" и во второй раз.
- Лидер Kozak System Иван Леньо заявил, что не готов выходить на одну сцену со Светланой Лободой. Он убежден, что такая же позиция есть и у других проукраинских артистов – Вакарчука, Тополи и т.д. Исполнитель заявил, что поверит Лободе только тогда, когда она покажет донати на Ирпень и осознает зло, которое совершала.
- Светлана Тарабарова наоборот выбирает поддерживать их, а не осуждать. Она считает таких артистов "ситуативными союзниками".