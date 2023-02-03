Украинская певица Светлана Тарабарова высказалась о звездных коллегах, которые "переоделись" и "переобулись" после 24 февраля. Она поделилась, что считает таких артистов – "ситуативными союзниками".

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Светлана Тарабарова о "переобутых"

Я обожаю эту тему. Но все, кто до 24 февраля делал вид, что войны не существовало, после 24 все переоделись в цвета, которые я люблю. И если так подумать, они все равно мои союзники... Даже если ситуативные союзники, я все равно их буду поддерживать и благодарить, что после 24-го они стали петь, говорить и вести свои соцсети на украинском языке. Это круто,

– подчеркнула певица.

"Но мы должны помнить, какой краской это было сделано. Это кровь защитников с 2014 года. 8 лет пролитой крови для того, чтобы наконец-то мы начали ценить свое. Эту цену я всегда держу в своей голове".

Светлана Тарабарова добавила, что патриотичность нынешних популярных звезд только в пользу Украины. Хотя она до сих пор испытывает неприятный осадок из-за предыдущей деятельности многих. К примеру, звезда вспомнила об исполнителе, который до 24 февраля делал песни на две аудитории (это Артем Пивоваров) – но это теперь для нее неважно.

Да, мне это тоже не нравится и очень бесит. И хочется спросить: "Где ты был? Почему ты выпускал песни на двух языках?" Писал, что главный хит на русском, а это украинский перевод, другая версия. Это очень раздражало. Хорошо, что сейчас это желто-голубые цвета, и аудитория, которую имеют эти артисты, возможно, где-то берёт пример.

Заметим, после 24 февраля 2022 года многие звезды пришли в себя и сделали выбор в пользу Украины. Кто из артистов-гастролеров встал на сторону добра и свободы, и как это происходило – узнайте в нашем материале.

Светлана Тарабарова вспомнила, что отказалась от поездок в Москву, русских треков и языка в конце 2013 года. Одна из ее последних русскоязычных песен – "Мы верим в любовь", саундтрек к фильму "Любовь в большом городе", популярная во многих странах. Однако и теперь некоторые артисты поют по-русски, в частности Макс Барских.

"Я не знаю, что с этим делать. Заставить нереально. Возможно, он сам должен решить и не делать этого. Я читала, что ввели санкции против артистов. Это все нужно, но знаешь, что больше нужно? Санкции именно от людей. Если люди перестанут слушать, смотреть, следить в соцсетях, ругать, кормить себя их продуктом... такие санкции будут работать. А если мы и дальше прыгаем под веселые песни, которые нам напоминают, как весело было до войны, то это снова шаг назад", – высказалась об этом звезда.

Интервью Светланы Тарабаровой: смотрите видео онлайн