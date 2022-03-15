ONUKA перевыпустила клип на свой главный хит "Місто": в нем разбомбленный Киев и Мариуполь
Источник:ютуб-канал ONUKA
Восемь лет назад песня "Місто" сделала группу ONUKA популярной. Тогда Ната Жижченко спела о величественном и мирном Киеве. Из-за войны, которая охватила почти всю Украину, певица перевыпустила хит с новым видеорядом, от которого тяжело удержать слезы.
В клипе на отрывок песни "Місто" появились разбомбленные улицы украинских городов, разрушенные мосты, сожженные авто и самое болезненное – заплаканные эвакуированные люди, которые остались кто без крыши над головой, кто без родных. В щемящем видео все – от сокрушенной многоэтажки на Оболони в Киеве до роддома в Мариуполе. Автором фото является Сергей Михальчук.
К теме "До слез": Настя Каменских тронула сеть песней "Я – Україна", которую написал Потап
Держимся! Преодолеваем! Отстроим,
– лаконично прокомментировала ONUKA в инстаграме.
ONUKA – Я тобі даю свою надію: смотрите видео онлайн
Сеть растроганна до слез:
- "Сейчас песня зазвучала совсем другими смыслами. Держимся, слава Украине";
- "Больно смотреть, но держимся. Вмести – сила";
- "До слез. Обязательно победим, обязательно отстроим и родим много новых патриотов";
- "Это сильно, мир нам, смерть врагам, а надежда умрет после смерти наших врагов";
- "Браво! Дух перехватывает".
К слову, в войну не только ONUKA перевыпускает хиты. Сергей Бабкин перепел свой легендарный хит "Солдат". К нему он добавил выразительную фразу: "Краще всіх лікарських крапель – русский военный корабль, иди на х*й".