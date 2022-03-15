ONUKA перевыпустила клип на свой главный хит "Місто": в нем разбомбленный Киев и Мариуполь

15 марта 2022 , 20:46
Читати новину українською

Источник:

ютуб-канал ONUKA

Восемь лет назад песня "Місто" сделала группу ONUKA популярной. Тогда Ната Жижченко спела о величественном и мирном Киеве. Из-за войны, которая охватила почти всю Украину, певица перевыпустила хит с новым видеорядом, от которого тяжело удержать слезы.

В клипе на отрывок песни "Місто" появились разбомбленные улицы украинских городов, разрушенные мосты, сожженные авто и самое болезненное – заплаканные эвакуированные люди, которые остались кто без крыши над головой, кто без родных. В щемящем видео все – от сокрушенной многоэтажки на Оболони в Киеве до роддома в Мариуполе. Автором фото является Сергей Михальчук. 

К теме "До слез": Настя Каменских тронула сеть песней "Я – Україна", которую написал Потап

Держимся! Преодолеваем! Отстроим,
– лаконично прокомментировала ONUKA в инстаграме

ONUKA – Я тобі даю свою надію: смотрите видео онлайн 

Сеть растроганна до слез:

  • "Сейчас песня зазвучала совсем другими смыслами. Держимся, слава Украине";
  • "Больно смотреть, но держимся. Вмести – сила"; 
  • "До слез. Обязательно победим, обязательно отстроим и родим много новых патриотов";
  • "Это сильно, мир нам, смерть врагам, а надежда умрет после смерти наших врагов";
  • "Браво! Дух перехватывает". 

К слову, в войну не только ONUKA перевыпускает хиты. Сергей Бабкин  перепел свой легендарный хит "Солдат". К нему он добавил выразительную фразу: "Краще всіх лікарських крапель – русский военный корабль, иди на х*й".

Автор: Марина Джура