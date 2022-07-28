Известная украинская певица Ната Жижченко, лидер группы ONUKA, поделилась новой публикацией на личной странице. Она сообщила, что переехала в Чернигов, дом своего дедушки.

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ONUKA в Чернигове

Исполнительница опубликовала серию теплых семейных фото из дедушкиного дома. Последний год Ната Жижченко с мужем посвятила время его реконструкции. Около 2 недель назад звезда вернулась в Украину.

Жить. Вопреки. Сегодня. Могут унести жизнь, но не мечты,

– поделилась певица.

ONUKA показала кадры из обыденной жизни – сонного сына, фото, где она с мужем играет на фортепиано, кадры малыша со свирелью. Все эти атмосферные фото сделаны с акцентом и на деревянный дом со своим стилем и уютом.

ONUKA с семьей / Фото с инстаграма ONUKA

В комментариях артистку засыпают комплиментами и делятся впечатлениями от невероятного здания звезды:

"Красота";

"Слава нашим воинам и всем службам, сдержавшим наступление и уберегшим Чернигов";

"Любим вас";

"Как я люблю, эти характерные для Чернигова дома! Красота";

"Вы замечательные! И замечательный родной Чернигов";

"Как красиво";

"Самые искренние поздравления с переездом! Наш родной непокоренный город! Легендарный Че".

Что ONUKA рассказывала о доме в Чернигове