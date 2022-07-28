Известная украинская певица Ната Жижченко, лидер группы ONUKA, поделилась новой публикацией на личной странице. Она сообщила, что переехала в Чернигов, дом своего дедушки.
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ONUKA в Чернигове
Исполнительница опубликовала серию теплых семейных фото из дедушкиного дома. Последний год Ната Жижченко с мужем посвятила время его реконструкции. Около 2 недель назад звезда вернулась в Украину.
Жить. Вопреки. Сегодня. Могут унести жизнь, но не мечты,
– поделилась певица.
ONUKA показала кадры из обыденной жизни – сонного сына, фото, где она с мужем играет на фортепиано, кадры малыша со свирелью. Все эти атмосферные фото сделаны с акцентом и на деревянный дом со своим стилем и уютом.
ONUKA с семьей / Фото с инстаграма ONUKA
В комментариях артистку засыпают комплиментами и делятся впечатлениями от невероятного здания звезды:
- "Красота";
- "Слава нашим воинам и всем службам, сдержавшим наступление и уберегшим Чернигов";
- "Любим вас";
- "Как я люблю, эти характерные для Чернигова дома! Красота";
- "Вы замечательные! И замечательный родной Чернигов";
- "Как красиво";
- "Самые искренние поздравления с переездом! Наш родной непокоренный город! Легендарный Че".
Что ONUKA рассказывала о доме в Чернигове
- Ната Жижченко с мужем Евгением не только реставрировали имение, но и планировали открыть музей дедушки с мастерской. Дом выстоял Первую и Вторую мировую войну – так же он пережил и многочисленные обстрелы Чернигова.
- "Наш дом многое видел, многое натерпелся. И, я думаю, что не просто так столько десятилетий мы наполняли его искусством, любовью к своему краю, звуками музыкальных инструментов, думаю, это просто так не проходит. И если даже его уничтожат, я буду поднимать его из пепла".
- ONUKA признавалась, что чувствует Чернигов своим родным домом. Несколько месяцев назад она обещала переехать туда, если дом уцелеет – так она и сделала.