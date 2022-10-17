Из-за циничной атаки дронами-камикадзе в Киеве пострадал дом ведущего утреннего шоу Егора Гордеева. Сам он жив и здоров, поэтому показал, во что российские оккупанты превратили его квартиру.
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Дом Егора Гордеева в Киеве разбомбил дрон-камикадзе
На фото мой дом. Россия – террористическое государство,
– написал Егор Гордеев.
К счастью, Егора Гордеева дома не было, так что он не пострадал. Однако признался, что собственными глазами видел, как иранские дроны-камикадзе атаковали столицу. Тогда он еще не подозревал, что один из них разрушит его квартиру.
Увидел, как над крышей падают, взрываясь, дроны, спустился в кафе под землей на суп. Терроризм – это о страхе. Преодолеть страх – преодолеть терроризм,
– прокомментировал Егор Гордеев.
В комментариях ведущему сочувствуют все:
- ROXOLANA: "Жесть, держись";
- Евгений Хмара: "Главное, что с тобой все хорошо";
- "Очень жаль, берегите себя";
- "Отчаяние, боль, понимаю ваше состояние, потому что сама из Бучи. Мыслями с вами! Главное, что вы невредимы. Держимся";
- "Искренне сочувствую. Главное, что вы живы";
- "Егор, мы сердцем с тобой. Если нужна помощь, обращайся";
- "Егор, мыслями с вами, обнимаю всей душой. Главное – жизнь. Держитесь, да благословит вас Господь".