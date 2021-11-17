Они для меня умерли, – Кондратюк о Лорак и других, возвращающихся в Украину после России
Источник:"Радио Свобода"
Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк активно выступает против выступлений российских звезд в Украине и гастролей наших исполнителей в стране-агрессоре. Он даже создал петицию с необходимым количеством голосов. В новом интервью он еще раз подчеркнул то, что искусство не может быть вне политики, апеллируя к Ане Лорак, Светлане Лободе и другим.
По мнению Игоря Кондратюка, "все российские артисты должны пока что забыть направление "Украина", пока Россия не вернет Украине Крым и не позволит Украине контролировать свои восточные границы".
К слову "Российские гастролеры – любители Путина": Кондратюк объяснил, зачем нужна петиция
В то время, когда Россия является агрессором, любой из ее культурных деятелей, помимо тех, кто публично не выступил в защиту Украины и публично не выступил против оккупации Крыма и так называемого "КрымНаш", все эти люди не имеют права въезжать на территорию Украины, делать свою профессиональную деятельность. Я за полный разрыв с агрессором. Мне кажется, что отношения с агрессором – это извращение,
– подчеркнул продюсер.
По мнению Кондратюка, в ряд с такими исполнителями можно поставить и украинских звезд Светлану Лободу и Ани Лорак, которые с начала войны на востоке Украины не перестают гастролировать в России. В 2021 году они вернулись с концертами на Родину и обе дали интервью разным ведущим.
"Лорак и Лобода – коллаборанты"
"Да, они коллаборанты. Это абсолютно моя точка зрения. Насколько она может быть распространена на всех – это дело государства. Государство "жует сопли" восьмой год. Я не понимаю. Ну как? Как? Ты выступаешь в каком-то Сыктывкаре и знаешь, что в это время там происходят убийства твоих сограждан страной, в которой ты выступаешь. Вообще нигде не дергается?! То есть там что? Там в голове пусто? Ну, мне это не понятно. Это их, так сказать, путь, их грех, которій они, кстати, не понимают", – подумал Игорь Кондратюк.
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Мужчина убежден, что искусство не может быть вне политики во время войны.
"Когда нет войны, и мир – "искусство вне политики" стопудово. Но когда в стране война, то есть деятели искусств, которые берут в руки автомат, потому что они считают абсолютно честно (и эта честность мне больше нравится), что нужно защищать свою страну. Есть люди-артисты, которые дают бесплатные концерты для солдат. Есть люди-художники, которые волонтерам отдают средства и на эти средства закупают все, что закупали мы... Ну, не мы. Мы давали средства. А закупалось (такое впечатление) все, что создало современную украинскую армию в 2014 году. А есть люди, которые в это время развлекают агрессора. А есть люди, которые в это время, например, Лорак, стоят на одной сцене с Медведевым, премьер-министром ведущей агрессию страны. Это же бред! Ни о какой чести, разуме и вообще порядочности… речь не идет… Они для меня умерли (Лобода и Лорак, – Showbiz 24). Как артистки конечно! Пускай здравствуют хоть 150 лет. Человек, совершивший бесчестный поступок по отношению к тебе, для тебя перестает быть чем-то значимым", – констатировал Кондратюк.
Что касается зарубежных звезд, которые любят ездить в Россию, типа Тилля Линдеманна, Стивена Сигала и других, то Кондратюк убежден, что они ослеплены деньгами, а вот стоит ли их пускать в Украину – правоохранительным органам для этого нужно найти стопроцентную зацепку.
Что известно о петиции Кондратюка
- Игорь Кондратюк подал на сайт президента петицию о запрещении российских гастролеров в Украине еще в сентябре 2021 года.
- 11 октября она набрала 25 тысяч голосов, после чего ее должен был рассмотреть Владимир Зеленский.
- В петиции идет речь о запрете выступлений российских артистов, поддерживающих оккупацию Крыма и Донбасса, военные действия России против Украины.
- Если инициативу примут, въехать на территорию Украины смогут только российские исполнители, которые публично выступают против оккупации и войны на Донбассе.
- Зеленский уже рассмотрел петицию и сказал, что Минкульт составляет Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Он также отметил, что Законом уже не допускается проведение гастролей, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти.