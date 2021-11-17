Они для меня умерли, – Кондратюк о Лорак и других, возвращающихся в Украину после России

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк активно выступает против выступлений российских звезд в Украине и гастролей наших исполнителей в стране-агрессоре. Он даже создал петицию с необходимым количеством голосов. В новом интервью он еще раз подчеркнул то, что искусство не может быть вне политики, апеллируя к Ане Лорак, Светлане Лободе и другим.

По мнению Игоря Кондратюка, "все российские артисты должны пока что забыть направление "Украина", пока Россия не вернет Украине Крым и не позволит Украине контролировать свои восточные границы".

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В то время, когда Россия является агрессором, любой из ее культурных деятелей, помимо тех, кто публично не выступил в защиту Украины и публично не выступил против оккупации Крыма и так называемого "КрымНаш", все эти люди не имеют права въезжать на территорию Украины, делать свою профессиональную деятельность. Я за полный разрыв с агрессором. Мне кажется, что отношения с агрессором – это извращение,

– подчеркнул продюсер.

По мнению Кондратюка, в ряд с такими исполнителями можно поставить и украинских звезд Светлану Лободу и Ани Лорак, которые с начала войны на востоке Украины не перестают гастролировать в России. В 2021 году они вернулись с концертами на Родину и обе дали интервью разным ведущим.

"Лорак и Лобода – коллаборанты"

"Да, они коллаборанты. Это абсолютно моя точка зрения. Насколько она может быть распространена на всех – это дело государства. Государство "жует сопли" восьмой год. Я не понимаю. Ну как? Как? Ты выступаешь в каком-то Сыктывкаре и знаешь, что в это время там происходят убийства твоих сограждан страной, в которой ты выступаешь. Вообще нигде не дергается?! То есть там что? Там в голове пусто? Ну, мне это не понятно. Это их, так сказать, путь, их грех, которій они, кстати, не понимают", – подумал Игорь Кондратюк.

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Мужчина убежден, что искусство не может быть вне политики во время войны.

"Когда нет войны, и мир – "искусство вне политики" стопудово. Но когда в стране война, то есть деятели искусств, которые берут в руки автомат, потому что они считают абсолютно честно (и эта честность мне больше нравится), что нужно защищать свою страну. Есть люди-артисты, которые дают бесплатные концерты для солдат. Есть люди-художники, которые волонтерам отдают средства и на эти средства закупают все, что закупали мы... Ну, не мы. Мы давали средства. А закупалось (такое впечатление) все, что создало современную украинскую армию в 2014 году. А есть люди, которые в это время развлекают агрессора. А есть люди, которые в это время, например, Лорак, стоят на одной сцене с Медведевым, премьер-министром ведущей агрессию страны. Это же бред! Ни о какой чести, разуме и вообще порядочности… речь не идет… Они для меня умерли (Лобода и Лорак, – Showbiz 24). Как артистки конечно! Пускай здравствуют хоть 150 лет. Человек, совершивший бесчестный поступок по отношению к тебе, для тебя перестает быть чем-то значимым", – констатировал Кондратюк.

Что касается зарубежных звезд, которые любят ездить в Россию, типа Тилля Линдеманна, Стивена Сигала и других, то Кондратюк убежден, что они ослеплены деньгами, а вот стоит ли их пускать в Украину – правоохранительным органам для этого нужно найти стопроцентную зацепку.

Что известно о петиции Кондратюка