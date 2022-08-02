Знаменитая группа OneRepublic подняла украинский флаг на концерте в Торонто: красноречивые кадры
Источник:инстаграм OneRepublic
Известная американская группа OneRepublic поддержала Украину на концерте в Торонто. Украинка смогла передать солисту флаг, и он поднял его и повесил на микрофон.
Знаменитая американская группа OneRepublic оказалась в том списке артистов, поддерживающих Украину. На днях музыканты выступили в Торонто, где показали солидарность с нашим народом.
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OneRepublic поддержали Украину
Во время концерта украинка смогла передать сине-желтое знамя через толпу к сцене. Лидер коллектива Райан Теддер взял его, поднял и развернул его и повесил на микрофон.
Впервые с февраля почувствовала себя такой живой и такой связи с людьми. Мой флаг подорожал немного и достался сцены, и я благодарна Райану Теддеру за поддержку. Я благодарна за этот волшебный опыт и никогда не забуду, насколько вы были искренними и трогательными на сцене,
– поделилась девушка в инстаграме.
OneRepublic подняли украинский флаг: видео
OneRepublic / Фото из инстаграма группы
Как мировые звезды поддерживают Украину: последнее
- Американская звезда Дженнифер Лопес выступила на гала-вечере LuisaViaRoma, проходившем в поддержку Украины. Благодаря купленным билетам удалось выручить около 8 миллионов долларов.
- Креативный директор всемирно известного бренда Balenciaga Демна Гвасалия присоединился к проекту UNITED24. Он создал стильный патриотический свитшот с украинской символикой, средства по продажам которого пойдут на благотворительность.
- Певица Элли Голдинг посетила Второй саммит первых леди и джентльменов и поделилась впечатлениями. "Я была полна решимости быть там лично, чтобы воздать должное храбрости и стойкости украинского народа".