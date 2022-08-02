Знаменитая группа OneRepublic подняла украинский флаг на концерте в Торонто: красноречивые кадры

Известная американская группа OneRepublic поддержала Украину на концерте в Торонто. Украинка смогла передать солисту флаг, и он поднял его и повесил на микрофон.

Знаменитая американская группа OneRepublic оказалась в том списке артистов, поддерживающих Украину. На днях музыканты выступили в Торонто, где показали солидарность с нашим народом.

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OneRepublic поддержали Украину

Во время концерта украинка смогла передать сине-желтое знамя через толпу к сцене. Лидер коллектива Райан Теддер взял его, поднял и развернул его и повесил на микрофон.

Впервые с февраля почувствовала себя такой живой и такой связи с людьми. Мой флаг подорожал немного и достался сцены, и я благодарна Райану Теддеру за поддержку. Я благодарна за этот волшебный опыт и никогда не забуду, насколько вы были искренними и трогательными на сцене,

– поделилась девушка в инстаграме.

OneRepublic подняли украинский флаг: видео



OneRepublic / Фото из инстаграма группы

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