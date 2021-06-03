32-летняя Екатерина Павленко не слишком охотно рассказывает о личной жизни. Однако в новом интервью солистка этно-фолк группы Go_A поделилась реакцией мамы на фурор, который они подняли на Евровидении-2021. Как выяснилось, женщина не разделяет всеукраинского восторга от успеха коллектива на международной песенной арене.

Стоит знать Первая украиноязычная песня в истории: трек SHUM дебютировал в чарте Billboard

По словам артистки, мама хочет, чтобы она вернулась на работу в городок Березань, где более трех лет руководила хором ветеранов.

Я созванивалась с мамой, но мы на эту тему не говорили. Мне кажется, она не осознает этого. Она меня спросила, когда я возвращаюсь на работу в Березань,

– рассказала солистка группы Go_A.

Добавим, мама Екатерины Павленко не приехала в аэропорт, чтобы встретить дочь из Роттердама. Зато в Борисполь прибыл мэр города Березань, который вручил солистке Go_A большой букет цветов, и вся березанская община.

"Мэр города Березань даже приехал меня встречать в аэропорт. Березанская община с флагами, в венках, с песнями. Было очень приятно", – добавила Екатерина Павленко.

Полное интервью солистки Go_A Екатерины Павленко: смотрите видео онлайн

Советуем узнать Прежде всего обниму кота, – солистка Go_A о приезде домой и впечатлениях от Евровидения-2021

Что известно о личной жизни Екатерины Павленко