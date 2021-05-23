Группа Go_A вернулась домой

Представитель Украины на Евровидении-2021 прибыл в Украину. Однако сторонники Go_A не смогли встретить любимцев.

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Из-за карантина фанатов не пустили в аэропорт. Однако по фото видно, что украинцы из Нидерландов засыпали группу подарками и цветами.

Как провожали Go_A

Украинцы провожали музыкантов в аэропорту Амстердама "Схипхол". Министерство иностранных дел записали Екатерину Павленко на видео, где она обратилась к поклонникам.

"От имени всей группы Go_A хочу поблагодарить каждого украинца, МИД, все посольства, которые поддерживали нас во время проведения этого конкурса. Мы чувствовали вашу поддержку, мы чувствовали, как вы за нас голосуете. Мы очень вам благодарны", – сказала Екатерина Павленко.

Укринформ также сообщил, что солистка Go_A была очень растрогана и со слезами на глазах.

Эмоции положительные. Это слезы счастья. Спасибо, что вы сегодня здесь. Нам очень приятно. Мы очень старались,

– поделилась Екатерина.

Самолет с представителем Украины на Евровидении-2021 отправился из Амстердама в 13:30 по местному времени.