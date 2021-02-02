Известная актриса Меган Фокс хочет как можно скорее официально развестись с бывшим мужем Брайаном Остином Грином. Но он значительно замедляет этот процесс.

Источник: The Daily Mail

Знаменитая американская актриса Меган Фокс не состоит в отношениях с Брайаном Остином Грином уже больше года.

Стоит знать Меган Фокс официально подала на развод с Брайаном Остином Грином

Развод Меган Фокс и Брайана Остина Грина

Звезда подала документы на развод 25 ноября 2020 года. В тот же день подал документы и ее бывший партнер. Ожидалось, что экс-паре хочется как можно скорее закончить отношения, но Брайан Остин Грин препятствует бракоразводному процессу.

Издание сообщает, что Меган Фокс до сих пор настаивает на том, чтобы расторгнуть брак как можно быстрее. Но другого мнения придерживается ее бывший, несмотря на то, что у него также развиваются отношения с новой девушкой.

Брайан определенно все усложняет и замедляет. Меган очень хочет закончить все как можно скорее, но Брайан ей в этом не способствует,

– сообщает источник.

Вероятно, что трудности в бракоразводном процессе возникают из-за вопросов опеки над 3 совместными детьми Меган и Брайана Остина. Актер хочет добиться совместной опеки.

Напомним, что Меган Фокс и ее нынешний возлюбленный Колсон Бейкер спровоцировали слухи о помолвке. Но звезда их опровергла, показав фото кольца, которое носит на безымянном пальце.