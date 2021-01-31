На днях голливудскую красавицу Меган Фокс заметили с кольцом на безымянном пальце левой руки. В сети и прессе предположили, что звезда обручилась с бойфрендом Колсоном Бейкером. Актриса отреагировала на слухи и показала тот самый перстень.

Источник: инстаграм Меган Фокс

Как выяснилось, папарацци сфотографировали Меган Фокс с кольцом с надписью "Отвали".

Важно Меган Фокс обручилась с Колсоном Бейкером: фотодоказательство

Кольцо Меган Фокс

Через несколько дней после того, как предположения о предстоящей свадьбе Меган Фокс с эпатажным исполнителем Колсоном Бейкером заполонили социальные сети, знаменитость показала кольцо вблизи. Она отреагировала на слухи одним фото, которое окончательно опровергло все догадки фанатов.

Так, актриса не расстается с массивным золотым перстнем с надписью "F**k You" – "Отвали". Его Меган Фокс действительно носит на безымянном пальце левой руки. Однако, лаконичная гравировка свидетельствует о том, что сейчас влюбленные не планируют жениться.



Кольцо Меган Фокс / Фото с инстаграма актрисы

Напомним, в пятницу, 29 января, папарацци подловили Меган Фокс в Нью-Йорке перед репетицией шоу Saturday Night Live. Под прицел камер знаменитость попала в стильном повседневном образе и с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце левой руки. Фото быстро разлетелось по сети и вызвало слухи о помолвке секс-символа с рэпером Колсоном Бейкером.

Что известно о романе Меган Фокс с Колсоном Бейкером

В марте 2020 года звезды познакомились на съемочной площадке фильма Midnight in the Switchgrass. Их дружба быстро переросла в роман, поэтому уже в апреле появились слухи о разводе Меган Фокс с мужем Брайаном Остином после 10-летнего брака. У бывших супругов осталось трое сыновей.

После многочисленных слухов Меган Фокс снялась в клипе исполнителя на песню Bloody Valentine. С июня прошлого года влюбленные не скрывают свои чувства и даже демонстрируют их на публике. Как утверждают инсайдеры, пара живет вместе в доме актрисы.