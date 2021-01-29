Секс-символ Голливуда Меган Фокс, похоже, готовится ко второй свадьбе. Папарацци зафиксировали ее на улицах Нью-Йорка с роскошным обручальным кольцом на руке. Сама пара пока не комментирует никаких слухов.

Источник: The Daily Mail

После 10 месяцев отношений рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), вероятно, сделал любимой предложение.

К слову Меган Фокс и Колсон Бейкер живут вместе, – СМИ

Меган Фокс женится?

Пару Меган и Колсона заметили на днях в мегаполисе у Рокфеллер-центра. У Фокс была кокетливая прическа и обруч с ушками, когда она шла на репетицию шоу Saturday Night Live. Ее возлюбленный выбрал привычный кэжуал-образ. Но наибольшее внимание фанатов и папарацци привлекло большое бриллиантовое кольцо на безымянном пальце левой руки.

В сети сразу предположили, что пара скоро женится. Ведь еще в прошлом году в СМИ рассказывали, как рэпер намерен жениться на возлюбленной в 2021 году и хочет от нее детей.

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Что известно о романе Меган и Колсона: коротко

В апреле 2020 года появились слухи, что Меган Фокс и Брайан Остин подают на развод после 10 лет брака. Впоследствии информация подтвердилась. У пары осталось трое детей.

Уже через несколько недель стало известно, что актриса закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly, который моложе ее на 4 года. Впоследствии они вместе появились в клипе исполнителя, подтвердив все слухи.

Брайан Остин тоже не отставал и за 2020 год сменил несколько девушек. Сейчас мужчина встречается с австралийской танцовщицей Шарной Берджесс.