Он очень классный, – известный актер Артур Логай рассказал, что у него есть внебрачный сын

Звезда сериала "Моя любимая Страшко" и актер Артур Логай в эфире шоу "Танцев со звездами" поделился признанием. Оказалось, что он воспитывает внебрачного сына, которого зовут Герман.

В четвертом выпуске шоу "Танцы со звездами", вышедшем 26 сентября, участники делились секретами и тайнами. Известный украинский актер Артур Логай поделился признанием, о котором ранее не было известно.

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Артур Логай воспитывает внебрачного сына

Как рассказал актер, 6 лет назад он участвовал в вокальном проекте. Там мужчина познакомился с девушкой Оксаной. Пара быстро закрутила роман. У них родился первенец.

Все очень быстро развивалось, мы начали жить вместе. Мы не собирались жениться, но в какой-то момент, когда люди живут вместе, занимаются любовью, у них появляется ребенок. Мы назвали его Герман, он очень классный,

– рассказал Артур Логай.

Сейчас участник шоу "Танцы со звездами" состоит в браке и воспитывает младшего сына, которому 2,5 года. Ребята часто видятся и играют вместе.



Артур Логай с сыновьями / Фото из инстаграма Артура Логая

Артур Логай подчеркнул, что несмотря на все обстоятельства, которые складываются у взрослых, их дети всегда должны чувствовать любовь и поддержку от родителей.

В эфире Артур Логай исполнил джайв. Танец был высоко оценен судьями.

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