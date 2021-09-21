После постановки на "Танцах со звездами": Екатерина Кухар вспомнила, каким был Григорий Чапкис

Финальный номер в 3 эфире "Танцев со звездами" посвятили покойному маэстро Григорию Чапкису. После щемящей постановки судья и балерина Екатерина Кухар рассказала о нем в личном профиле.

В выпуске воспоминаний и памяти отдали дань легендарному Григорию Чапкису, который последние годы жизни посвятил судейству на "Танцах со звездами". Три поколения танцоров исполнили венский вальс и вместе с участниками, знаменитостями образовали коридор чести, которым в последний раз "прошелся" маэстро.

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Чувственный номер растрогал всегда строгую приму-балерину Екатерину Кухар. В личном профиле с более 300-тысячной аудиторией она опубликовала фото с покойным Чапкисом и призналась, что он как никто другой умел наслаждаться жизнью.

Маэстро всегда говорил: "Надо наслаждаться жизнью и каждым ее днем". И был ярким тому примером. Он навсегда останется в истории, в наших сердцах, в нашей памяти, в танцевальном наследии нашей страны,

– написала Екатерина Кухар.



Екатерина Кухар с Григорием Чапкисом / Фото с инстаграма судьи "Танцы со звездами"



Екатерина Кухар с Григорием Чапкисом / Фото с инстаграма судьи "Танцы со звездами"



Екатерина Кухар с судьями "Танцев со звездами" / Фото с инстаграма судьи "Танцы со звездами"

Екатерина Кухар с судьями "Танцев со звездами" / Фото с инстаграма судьи "Танцы со звездами"

Что этому предшествовало

Анонсируя юбилейный пятый сезон "Танцев со звездами", продюсеры уверяли – он посвящен легендарному танцовщику. Однако Илона Гвоздева возмутилась, что в первом эфире не вспомнили о Григории Чапкисе, потому что могли бы "открыть с памяти о нем";

Зато Владимир Завадюк ответил на упреки танцовщицы и хейт в сети после 1 выпуска. По его словам, зрителей ждет "целый эфир, вдохновленный его талантом".

За считанные дни до 3 выпуска стало известно, что на "Танцах со звездами" готовят "выступление" покойного Григория Чапкиса, который "выйдет" на паркет благодаря современным технологиям.