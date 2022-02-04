Как сообщили в пресс-службе 24 канала, в новом релизе артистки планируются дуэты со звездами Евровидения, но сама певица не будет участвовать в Нацотборе. Теперь она полностью погружена в запись нового альбома, название которого держит в секрете.

Читайте также История сильной женщины: Наталья Карпа презентовала клип на песню "Слышь, не иди"

Команда Поляковой убеждена, что Андерс Хансонн идеально ощутил Олю и ее стиль, потому написал несколько песен, которые составят основу будущего релиза. Выпускать новый англоязычный альбом Полякова планирует в Германии летом 2022 года.

Встреча в Испании

О своих амбициозных творческих планах звезда сообщала еще несколько недель назад. Пока все звезды отдыхали на курортах, Полякова улетела в Испанию с продюсером Михаилом Ясинским. Они встретились в городе Малага, где и зимовал Андерс. У него в студии Оля записала свою первую англоязычную песню, которую для нее написал продюсер.



Оля Полякова с продюсером и композитором / Фото из фейсбука Михаила Ясинского

В сети даже можно было услышать отрывок песни, исполняемый Олей.