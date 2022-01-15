В январе все украинские звезды первого эшелона рванули на отдых за границу. Тех, кто погрузился в работу с первых дней января, очень мало. Удивительно, среди них дева ночи Оля Полякова, которая обожает зимой летать на Мальдивы и другие райские курорты.

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На этот раз она очутилась в Испании не с мужем и детьми, а с продюсером Михаилом Ясинским. Все потому, что поездка рабочая.

Они прилетели в город Малага, раскинувшийся на побережье моря. Там зимует шведский сонграйтер Андерс Хансон, который написал Оле Поляковой ее первую англоязычную песню. Трек она записывает в студии композитора.

Хиту быть! Думаю, что получится очень круто! Прекрасная мелодия, текст, характер, все как нам нужно! Все об Оле,

– делится Михаил Ясинский.

Оля Полякова с продюсером и композитором / Фото из фейсбука Михаила Ясинского

Более того, продюсер даже опубликовал видео с фрагментом записи песни. Правда, он только рассмешил сеть, ведь в нем Оля Полякова иронизирует свое произношение.

"Говорит мне Андерс: "Что ты мне гакаешь". Говорю: "Я не гакаю", говорит: "Ты гакаешь. Смотри, я включу тебе", – пошутила певица на камеру.

Полный текст публикации Михаила Ясинского:

Хиту быть!

Как я уже писал, мы делаем англоязычную песню со шведским автором и продюсером Андерсом Хансоном. У них, у шведских авторов, в отличие от украинских, есть роялти, а значит, возможность проводить зиму там, где захотят. У Андерса это теплая и ласковая Малага. Здесь хорошо. Как в Бердянске. Ну почти.

Здесь у него студия, и здесь мы работаем в эти дни. Думаю, что получится очень круто! Прекрасная мелодия, текст, характер, все как нам нужно! Все об Оле!