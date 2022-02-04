Як повідомили у пресслужбі 24 каналу, у новому релізі артистки плануються дуети із зірками Євробачення, але сама співачка не братиме участі у Нацвідборі. Наразі ж вона повністю занурена у запис нового альбому, назву якого тримає в секреті.
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Команда Полякової переконана, що Андерс Хансонн ідеально відчув Олю і її стиль, тому написав кілька пісень, які складуть основу майбутнього релізу. Видавати новий англомовний альбом Полякова планує у Німеччині влітку 2022 року.
Зустріч в Іспанії
Про свої амбітні творчі плани зірка повідомляла ще кілька тижнів тому. Поки всі зірки відпочивали на курортах, Полякова полетіла в Іспанію з продюсером Михайлом Ясинським. Вони зустрілись у місті Малага, де й зимував Андерс. У нього в студії Оля записала свою першу англомовну пісню, яку для неї написав продюсер.
Оля Полякова з продюсером і композитором / Фото з фейсбуку Михайла Ясинського
У мережі навіть можна було почути уривок пісні, який виконує Оля.