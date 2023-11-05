На концерт не пошел, – Дианов признался, общается ли после скандальной свадьбы с Поляковой
Источник:Янина Соколова
В начале октября во Львове прогремела громкая свадьба экс-прокурора и экс-сотрудницы ДБР. Праздник длился несколько дней, а развлекали гостей украинские звезды. В частности, Оля Полякова, Дзидзьо, Александр Пономарев. Кроме того, ведущим на свадьбе стал Григорий Решетник.
Этот праздник вызвал немалый резонанс в обществе и возмутило многих украинцев. Теперь о свадьбе высказался защитник "Азовстали" Михаил Дианов, близкий друг Поляковой и ее мужа Вадима.
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Что Михаил Дианов думает о скандальной свадьбе во Львове
Военный поделился, что разговаривал с исполнительницей об инциденте. Он отметил, что Оля сказала, что действительно не знала ничего о молодоженах, на празднике которых выступала. В то же время Михаил считает, что ей следовало лучше в этом разобраться.
Она ничего плохого не сделала. Она не коллаборант. Такой поступок по незнанию или по нежеланию возможно незнания. Я понимаю, что это ее работа. Тебя пригласили, заплатили деньги. Все ясно. Ну, если, во-первых, ты поешь на свадьбе в Украине, во время полномасштабной войны. Я ей написал две фамилии и написал, что обязана была. Она оправдывается, говорит: "Миша, я реально не знала". Может, это вопрос не к ней, а к продюсерам. Ее работа петь,
– отметил защитник.
В то же время Дианов поделился, что они не поссорились из-за скандальной свадьбы. "Но на концерт к ней я не пошел. Это мой такой бзик теперь", – добавил Михаил.Отметим, 26 октября в "Дворце Украины" в Киеве состоялся сольный концерт Оли Поляковой. Во время выступления знаменитость рассказала, на что потратила гонорар за свадьбу и проценты от проданных билетов. Она приобрела эвакуационный реанимобиль для медиков 53-й медицинской роты, которая служит в направлении Авдеевки. К тому же, Оля Полякова купила 5000 согревающих грелок, которые вскоре передадут военным.
Интервью с Михаилом Диановым: смотрите видео онлайн
Как другие звезды высказывались о "лакшере" свадьбе во Львове
- MELOVIN вступился за Олю Полякову. Он считает, что артисты на празднике просто выполняли свою работу, где зарабатывали деньги, чтобы потом платить налоги в стране и помогать армии.
- Маша Ефросинина отметила, что ранее обществу было все равно кто где выступает, а сейчас возмущение очевидно, потому что "времена бурные". Поэтому, по ее словам, во время полномасштабной войны певец должен тщательно проверять, для кого выступает.
- Антон Тимошенко раскритиковал Олю Полякову. В то же время Сергей Притула вступился за артистку. Он считает, что "эта ситуация – пример кризисной коммуникации, которая не совсем оправдала себя".