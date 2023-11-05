На концерт не пошел, – Дианов признался, общается ли после скандальной свадьбы с Поляковой

В начале октября во Львове прогремела громкая свадьба экс-прокурора и экс-сотрудницы ДБР. Праздник длился несколько дней, а развлекали гостей украинские звезды. В частности, Оля Полякова, Дзидзьо, Александр Пономарев. Кроме того, ведущим на свадьбе стал Григорий Решетник.

Этот праздник вызвал немалый резонанс в обществе и возмутило многих украинцев. Теперь о свадьбе высказался защитник "Азовстали" Михаил Дианов, близкий друг Поляковой и ее мужа Вадима.

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Что Михаил Дианов думает о скандальной свадьбе во Львове

Военный поделился, что разговаривал с исполнительницей об инциденте. Он отметил, что Оля сказала, что действительно не знала ничего о молодоженах, на празднике которых выступала. В то же время Михаил считает, что ей следовало лучше в этом разобраться.

Она ничего плохого не сделала. Она не коллаборант. Такой поступок по незнанию или по нежеланию возможно незнания. Я понимаю, что это ее работа. Тебя пригласили, заплатили деньги. Все ясно. Ну, если, во-первых, ты поешь на свадьбе в Украине, во время полномасштабной войны. Я ей написал две фамилии и написал, что обязана была. Она оправдывается, говорит: "Миша, я реально не знала". Может, это вопрос не к ней, а к продюсерам. Ее работа петь,

– отметил защитник.

В то же время Дианов поделился, что они не поссорились из-за скандальной свадьбы. "Но на концерт к ней я не пошел. Это мой такой бзик теперь", – добавил Михаил.

, 26 октября в "Дворце Украины" в Киеве состоялся сольный концерт Оли Поляковой. Во время выступления знаменитость рассказала, на что потратила гонорар за свадьбу и проценты от проданных билетов. Она приобрела эвакуационный реанимобиль для медиков 53-й медицинской роты, которая служит в направлении Авдеевки. К тому же, Оля Полякова купила 5000 согревающих грелок, которые вскоре передадут военным.

Интервью с Михаилом Диановым: смотрите видео онлайн

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