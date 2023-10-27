Продюсер артистки Михаил Ясинский отметил, что именно во время выступления в столице Полякова расскажет, на что потратила заработанные на свадьбе деньги. Интересно, что точный гонорар певицы неизвестен, однако он превышает 10 тысяч долларов, но меньше 25 тысяч долларов.
Не упустите Продюсер Поляковой назвал гонорар за скандальную свадьбу во Львове: сколько заработала певица
На что Полякова потратила гонорар со скандальной свадьбе во Львове
Певица приобрела и передала через благотворительный фонд "Светлый" эвакуационный реанимобиль для медиков 53-й медицинской роты, которая служит в направлении Авдеевки. Кроме того, она купила 5000 согревающих грелок, которые вскоре передадут военным.
Мне это все удалось благодаря вашей поддержке, моим выступлениям и каждому приобретенному билету на мои концерты. Я невероятно вам благодарна за это! Все будет Украина,
– подытожила исполнительница.
Скандал из-за свадьбы во Львове: что известно
- Ростислав Ильницкий и Роксолана Москва недавно отметили свой союз роскошной двухдневной свадьбой в изысканном комплексе Emily Resort возле Львова. В первый день праздник посетило примерно 300 человек, а во второй – еще 500 человек.
- Роль ведущего исполнил Григорий Решетник. Кроме того, молодоженов и их гостей ждали увлекательные выступления известных артистов, среди которых Александр Пономарев, Оля Полякова, "Колокола солнца" и Дзидзьо.
- Украинцев возмутил столь грандиозный праздник во время войны, поэтому на молодоженов и знаменитостей, выступивших на празднике, вылилась волна хейта.
- После критики Оля Полякова объяснила, что на свадьбе просто выполняла свою работу – развлекала людей и честно зарабатывала деньги. В то же время она сказала, что не должна отвечать за людей, которые организовали грандиозное празднование, и их деньги. Но артистка подчеркнула, что после этого инцидента ее команда будет более тщательно проверять организаторов концертов как за рубежом, так и в Украине.