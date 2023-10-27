Продюсер артистки Михаил Ясинский отметил, что именно во время выступления в столице Полякова расскажет, на что потратила заработанные на свадьбе деньги. Интересно, что точный гонорар певицы неизвестен, однако он превышает 10 тысяч долларов, но меньше 25 тысяч долларов.

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На что Полякова потратила гонорар со скандальной свадьбе во Львове

Певица приобрела и передала через благотворительный фонд "Светлый" эвакуационный реанимобиль для медиков 53-й медицинской роты, которая служит в направлении Авдеевки. Кроме того, она купила 5000 согревающих грелок, которые вскоре передадут военным.

Мне это все удалось благодаря вашей поддержке, моим выступлениям и каждому приобретенному билету на мои концерты. Я невероятно вам благодарна за это! Все будет Украина,

– подытожила исполнительница.

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