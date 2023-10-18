Это возмутило украинцев. Поэтому раскритиковали не только молодоженов, организовавших пышное празднование, но и звезд, которые развлекали гостей. Недавно об этом высказался украинский исполнитель MELOVIN.

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MELOVIN вступился за Олю Полякову

Певец возмутился из-за хейта в сторону украинских звезд, которые выступили на свадьбе. Он считает, что те просто выполняли свою работу, где зарабатывали деньги, чтобы потом платить налоги в стране и помогать армии.

Какой же это сюр... Дожили до того, что теперь нужно отстаивать свою честь и достоинство, спрашивать людей, имеем ли мы право работать в той или иной сфере, на которую учились и вкладывали годы,

– отметил артист.

Исполнитель подчеркнул, что "ненависть поедает людей настолько, что они стали есть друг друга".

"Будьте на своем месте. Развивайте Украину. Любите и берегите друг друга. Продолжайте свое дело. Делайте все, чтобы продолжать помогать нашим защитникам и защитницам. Делайте людей счастливыми и дарите улыбку в самый пасмурный день. Посещайте психотерапевта, следите за физическим и ментальным здоровьем. Слава Украине и здравому рассудку!", — подытожил MELOVIN.



MELOVIN вступился за Олю Полякову / Скриншот с инстаграмм-сторис

Скандальная свадьба: что известно

7 и 8 октября экс-прокурор и экс-сотрудница Госбюро расследований отпраздновали свадьбу.

Грандиозный праздник, состоявшийся в роскошном комплексе Emily Resort, длился два дня. В первый день свадьбу посетило примерно 300 человек, а во второй – еще 500.

Развлекал уважаемых гостей звездный состав украинских артистов, среди которых Александр Пономарев, Оля Полякова, "Колокола солнца" и Дзидзьо. Ведущим праздника был Григорий Решетник.

Интересно, что на свадьбу молодожены заказали многоярусный торт по слухам ценой около 100 тысяч гривен.

​ Реакция звезд на критику

Первой на хейт отреагировала Оля Полякова. Она призналась, что история со свадьбой ей не нравится. Певица вместе с командой сделала выводы и теперь будет тщательнее проверять не только организаторов концертов за границей, но и следить за этим в Украине. В то же время, Полякова считает, что не должна узнавать, откуда деньги у заказчиков, ведь это не в ее компетенции. Задача артиста, по словам исполнительницы, – развлекать людей и делать это качественно.

Впоследствии о своей работе на пышном празднике высказался Григорий Решетник: "Люблю свою работу... Меня считают профессионалом... Работаю и зарабатываю честно, оплачиваю налоги, помогаю людям, защитникам и защитницам, все время живу в Украине".