На свадьбе ставили ставки, – Оля Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем

Муж Оли Поляковой старше ее на 16 лет. Как выяснилось, никто из друзей Вадима не верил, что их брак будет долгим. Гости на свадьбе делали ставки, когда молодая певица бросит бизнесмена.

Сейчас Оле Поляковой 44 года. Ее мужу Вадиму Буряковскому – 60. Вмести они уже почти 20 лет, поэтому певица считает, что большая разница в возрасте – не помеха для настоящей любви.

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Оля Полякова прокомментировала 16 лет разницы с мужем

У меня с мужем разница в возрасте 16 лет. Ему все говорили: "Она тебя бросит. Что ты делаешь?" Сейчас все эти люди – они просто в шоке, что мы 20 лет живем… На нашей свадьбе все шептались: "Ну что, давайте ставки ставить, на сколько это будет",

– шокировала признанием Оля Полякова.

Однако Вадиму было все равно, что молодая жена может обвести его вокруг пальца и оставить ни с чем, потому что влюбился по уши и был счастлив.

"Он мне тогда сказал: "Счастье стоит каждой секунды". Но когда он тогда в это нырял, будучи 40-летним мужчиной, у него были крылья: 23-летняя девушка, в которую он просто влюбился. Ему было все равно! Пусть она его разденет, обманет, заберет все, но даст ему то счастье, которое он испытывал", – эмоционально добавила артистка.

Оля Полякова с мужем Вадимом / Фото из инстаграма певицы

Правда, не все в их отношениях так гладко. Вадим не переносит истерик и слез звездной супруги.

"Мой муж не может видеть, как я рыдаю. Вместо того чтобы дать мне поддержку, он не просто идет, он сначала на меня кричит: "Сколько можно". Его это бесит, он не может это выдерживать", – поделилась Оля Полякова.