Это сделано с душой, – Оля Полякова вступилась за Джамалу, которую захейтили из-за исполнения гимна
Источник:Оля Полякова
Исполнение гимна Украины Джамалой подвергли критике в сети. Коллегой вступилась артистка Оля Полякова. Она объяснила, почему пение Джамалы является не только допустимым, но и талантливым.
Украинская певица Джамала в субботу, 5 августа, исполнила гимн Украины на стадионе футбольного клуба "Челси" в Лондоне. Ее исполнение отличалось от традиционного – певица использовала собственные "фишки" и стиль во время пения. В сети многим понравилась аранжировка, но нашлись и те, кто захейтил Джамалу.
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Оля Полякова вступилась за Джамалу
Певица Оля Полякова присоединилась к бурному обсуждению в сети. Она вступилась за коллегу и заметила, что ее исполнение было не просто самобытным, а талантливым.
Знаю, что несется хейт в сторону Джамалы из-за ее исполнения гимна. Я послушала и хочу сказать, что это было очень круто и талантливо. Самобытность артиста уместна в исполнении любого произведения, если это сделано честно, с душой и талантливо,
– отметила Оля Полякова.
"И вообще, исполнение гимна не должно выглядеть как на советском параде. Это триумф духа, а наш дух украинский – это дух творчества, поиска, самовыражения. Поэтому Джамала это было фантастически", – добавила звезда.
Оля Полякова об исполнении Джамалы: видео
Джамала ответила ей в инстаграм-сториз и поблагодарила за поддержку. "Вот где не думала всколыхнуть общество. Мне очень приятно. А главное, у меня уж точно нарисовалась статистика, кому не понравилось. Как-то поделюсь этим".
Джамала ответила Оле / Фото с инстаграм-сториз
Оля Полякова и сама исполнила гимн Украины
6 августа Оля Полякова спела гимн Украины перед благотворительным матчем украинского "Шахтера" с английской командой "Тоттенхэм" в Лондоне.
Оля Полякова – Гимн Украины: смотрите видео онлайн
В сети появилось немало одобрительных комментариев. Ее начали сравнивать с Джамалой и высказывать мнение, чье исполнение было лучше.
- "К муравьям! Самая лучшая";
- "Спасибо, Оля, что не осквернили наш государственный гимн, как сделали это другие, чтобы просто выделиться. Очень хорошо";
- "Намного лучше, чем Джамала. Она хоть татарка, но мелизмов было многовато для национального гимна";
- "Отправьте ее в музыкальную школу. Шлепки – это ее уровень. Джамала с джазовой версией гораздо лучше".