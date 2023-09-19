Осталась в Лондоне или вернулась в Киев: Оля Полякова ответила, где сейчас ее старшая дочь

Старшая дочь Оли Поляковой поступила в музыкальную академию в Киеве, но было непонятно, что с обучением девушки в Англии. Артистка ответила, где сейчас учится Маша.

Певица Оля Полякова в инстаграм-сториз ответила на вопросы поклонников. Одно из них касалось старшей дочери артистки.

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Где сейчас Маша Полякова

Звездная дочь Маша Полякова поступила в музыкальную академию в Киеве, чтобы учиться на композитора. Но поклонникам было непонятно, действительно ли девушка уехала из Лондона или остается в Великобритании.

Маруся уехала из Англии, уже не будет там учиться. Пока учится в музыкальной академии имени Чайковского в Киеве, на композиторском отделении. Готовится к чему-то очень крутому, а к чему – скажу вам позже,

– заинтриговала Оля Полякова.

Оля Полякова об обучении дочери: видео

Как Маша Полякова училась в Лондоне