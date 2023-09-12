Дочь Поляковой поступила в Киевскую консерваторию. Об этом сообщила звездная мама в инстаграм-сторисе.
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Оказывается, Маша Полякова теперь будет учиться в Киеве.
У нас есть для вас новость – Мария поступила в Киевскую консерваторию на композиторское отделение,
– заявила певица.
Вероятно, речь идет о Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского. Маша станет композитором. Девушка сообщила, что она уже начала посещать пары.
Что теперь будет с учебой в Англии и почему дочь Поляковой решила поступить в Киевскую консерваторию – неизвестно. Мария еще не поделилась с подписчиками подробностями новости.
Мария Полякова училась в Лондоне
- В прошлом году дочь Поляковой окончила школу и поступила в музыкальный колледж Лондона, где отучилась один курс. Хотя она поступила на бакалавриат, поэтому должна была учиться там 4 года.
- В сентябре 2022 года девушка даже заселилась в общежитие. Маши выделили отдельную комнату с кроватью, столом, шкафом и туалетом. Однако девушка отмечала, что там дорого – за месяц она тратила около 45 тысяч гривен.
- Любопытно, что Маша мечтала учиться в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, США, однако ее мама-певица не смогла оплатить обучение. Там один учебный год стоит 40 тысяч долларов