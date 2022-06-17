Оля Полякова призналась, что все заработанное постоянно вкладывала в творчество – шоу, клипы, костюмы, фильмы, так что на образование дочерей не отложила ни копейки. Из-за войны певица осталась без концертов, корпоративов и рекламных контрактов, поэтому ее 17-летней дочери Маше нужно подождать, пока она заработает ей на учебу, или пробиваться самой.

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Где хотела учиться дочь Поляковой

Мария стремится повторить успешную карьеру звездной мамы и мечтает учиться в знаменитом музыкальном колледже Беркли. Один учебный год там стоит больше 40 тысяч долларов!

Сегодня нет возможности так много зарабатывать и оплачивать этот вуз. Университет, в который она хотела – Беркли в Бостоне – очень дорого стоит. Сегодня мы просто не имеем возможности оплачивать ей такое дорогое обучение,

– рассказала Оля Полякова.

Девочка будет подаваться на подготовительный курс, а в следующем году попытается получить грант на обучение в Беркли. "Дочка, это такое испытание для тебя. Ты должна так подготовиться за этот год. Если ты сможешь выиграть грант и учиться либо льготно, либо бесплатно – это будет твоя заслуга, это будет твой вклад в семейный бюджет. Такая жизнь", – объясняла дочери артистка.

Оля Полякова с дочерью Машей / Фото с инстаграма певицы

"Всем нам сейчас очень сложно. Всех нас вытащили из наших жизней, из наших карьер, из наших работ. Теперь нужно работать в пять, а то и в десять раз больше и труднее. Это просто нужно принять. Не жаловаться, не плакаться, а просто работать еще труднее", – добавила Оля Полякова в интервью.

Кстати, в апреле звезда жаловалась, что в тур по США едет потому, что у нее "нет никакого состояния". Так, часть денег она перечисляла на ВСУ, а с остальных платила зарплату своему коллективу – музыкантам, балету, "которые не могут зарабатывать и кормить своих детей".