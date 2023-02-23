Известным Alekseev сделал трек "Пьяное солнце", релиз которого состоялся еще в 2015 году. У него мало песен на украинском, но он обещает работать над репертуаром на государственном и английском языках, не забывая при этом об уже выпущенных русскоязычных хитах.

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Почему Alekseev не хочет отказываться от русскоязычных песен

С этого момента и навсегда песни на русском я уже писать не буду. Но есть те композиции, которые полюбила многомиллионная публика, которые понимают в Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии и очень многих городах, где есть наша диаспора и русскоязычные люди, которые не поддерживают позорную войну. Таких людей тоже очень много. У меня есть много очень популярных песен на русском языке, и отказываться от них я не буду,

– заявил Alekseev.

Более того, певец утверждает, что после вторжения России его треки приобрели новые актуальные смыслы, например в песне "Пьяное солнце": "Убей меня потом, но только не сейчас". Или же "Океанами стали": "Они думали, мы упадем, океанами стали, мне это нравится, нравится".

"Я не могу отказаться от этих песен, потому что сейчас они получили новый смысл. Да, они на русском языке, но они о нашем настоящем. Все, кто меня знают, знают совершенно точно, какую сторону я занял в этой войне. Думаю, что вопросов по этому поводу ни у кого не будет", – убежден Никита Алексеев.