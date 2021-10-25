Оля Полякова рассказала об экстренной госпитализации дочери Маши
Источник:"Світське життя"
Дочь известной певицы Оли Поляковой Маша недавно показала видео из больничной палаты. Оказалось, что девушка пережила операцию.
Дочь Оли Поляковой снова попала в больницу около недели назад. Украинская певица рассказала, что случилось с Машей.
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Маша Полякова перенесла операцию.
По словам исполнительницы, госпитализация ее дочери была срочной. Перед этим у девушки 2 дня сильно болел живот.
У Маши была срочная ситуация. Было очень страшно, потому что такие вещи происходят неожиданно. У нее очень сильно болел два дня живот, и мы не знали, что это делается. Когда уже посмотрели на УЗИ – ее срочно забрали оперировать,
– призналась Оля Полякова.
Знаменитость не рассказала, что именно произошло с Машей. Однако отметила, что после оперативного вмешательства девушка должна быстро выздороветь.
Добавим, что, как и настоящая блогер, Маша Полякова опубликовала видео из больничной палаты. "Не теряйте меня, я в норме", – заверила она фанов.
Дочь знаменитой артистки и раньше попадала в больницу. В марте этого года Машу так же экстренно госпитализировали из-за аппендицит. Скорая помощь доставила ее в частную больницу, где девушка поправилась.
Однако и тогда она снимала ролики для своего блога в тиктоке. У Маши Поляковой активная аудитория, которая поддерживала ее во время болезни.