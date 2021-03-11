Дочь Оли Поляковой станцевала с капельницей в больнице: видео
Дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша Полякова попала в больницу. Причиной госпитализации стал аппендицит. Девушка удивила видео, где танцевала с капельницей в палате.
Источник:инстаграм Маши Поляковой
В среду, 10 марта, старшая дочь Оли Поляковой поделилась видео из кареты скорой помощи и больничной палаты. Девушка рассказала, что ее госпитализировали с аппендицитом.
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Вероятно, Маша Полякова находится в одной из частных столичных клиник, где сама лежит в просторной палате. В своем блоге в инстаграме звездная дочка опубликовала ролик, который сняла прямо там.
Маша Полякова танцует с капельницей
Девушка сама развлекает себя, находясь на лечении. Маша станцевала в палате, держа капельницу в руке. Она предстала перед камерой в черной oversize футболке с белым принтом и брюках. Волосы собрала в небрежный пучок сзади.
"Мои развлечения в больнице", – коротко написала в публикации Полякова.
В комментариях подписчики Маши желают ей скорейшего выздоровления.
- Выздоравливай скорее!
- Скорейшего выздоровления! Держись!
- Выздоравливай скорей и желаю больше не попадать в такие места!
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