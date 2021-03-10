Дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша Полякова, попала в больницу. Девушка рассказала, что ее госпитализировали с аппендицитом, однако других подробностей не сообщила.

Маша поделилась в инстаграм-сторис роликами из кареты скорой помощи, а также больничной палаты. Звездная дочь заявила, что она попала в клинику с аппендицитом.

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Дочь Оли Поляковой в больнице

16-летняя Маша активно развивает личный блог в инстаграме, где делится новостями из личной жизни. Девушка не обошла вниманием свою госпитализацию.

Сначала Полякова распространила видео, которое сняла по дороге в больницу. Позже она показала палату, в которой пробудет некоторое время. Похоже, что Машу будут лечить в частной клинике, а в просторной палате она будет сама. Также блогер показала капельницу, которую ей поставили в запястье.

Другие подробности о своем самочувствии и последующем лечении Полякова не рассказала.

Старшая дочь Оли Поляковой в больнице: смотрите видео онлайн