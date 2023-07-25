Следовательно, предстоящая видеоработа певицы станет первым клипом режиссера с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он планировал сделать что-то не очень грандиозное, впрочем, получился "минимализм по-бадоевски".

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Алан Бадоев снимает клип для Оли Поляковой

Клипмейкер признался, что очень рад вернуться к работе над музыкальными видео. В видеообращении видно, что клип на песню Оли Поляковой будут снимать в поле.

Сегодня такое классное утро. Я впервые за полтора года отправился на съемочную площадку. Будем делать что-то очень красивое для Оли Поляковой. Думали что-то маленькое снять, но получилось немного минимализм по-бадоевски,

– отметил режиссер.

Как сообщила исполнительница, будущий клип станет для нее очень символичным, а образ — неприсущим творчеству.

К слову, после начала полномасштабного вторжения России в Украине клипмейкер решил снять документальный фильм. Он называется "Длинные сутки". По словам режиссера, для создания фильма использовали только эксклюзивные кадры из телефонов людей, ставших свидетелями войны в Украине. Всего команда проработала более 200 часов сложного архивного материала.