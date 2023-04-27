Оля Полякова заявила, что никогда не будет мерзнуть в тонких капронках и легкой куртке, чтобы выглядеть красиво. Все потому, что ходила так на свидание к елке, когда ей было 15 лет.

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Как Оля Полякова подхватила цистит на свидании

"Я хотела одеться, и казалось, что вся моя одежда не подходит. Все старое, ужасное, кошмарное. У мамы был серый кожаный пиджак, очень классный. На улице было -23, по колени снега. Я в пиджаке, надеваю свитер, короткую юбку, капроновые колготки, какие-то туфли и этот пиджак", – вспомнила Оля Полякова.

С трамвая она шла через всю площадь и чуть не обледенела у елки, а после свидания загремела в больницу с воспалением яичников.

Ветер такой, а под кожаным тоненьким пиджаком свитер. Я иду и понимаю, что у меня ноги уже красные и обмерзли. Мне было холодно так, что дальше некуда. И это я еще не дошла туда, а уже так замерзла. Закончилось это циститом, воспалением яичников, двумя неделями в больнице, уколами антибиотиков в задницу,

– поделилась Оля Полякова.

Певица пошутила, что эта ситуация ее ничему не научила, но она никогда больше не пойдет так куда ради чего-то или кого-то. Сейчас она носит термобелье, а не капроновые колготки.