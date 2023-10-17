Угрожали убить, – Полякова заявила, что Тимати и Кадыров запугивали украинских артистов
Источник:"Гордон"
Певица Оля Полякова призналась, что в начале полномасштабного вторжения украинские артисты получали жуткие угрозы. Запугивали знаменитостей известные россияне – певец Тимоти и самопровозглашенный глава Чечни Рамзан Кадыров.
Полякова предполагает, что именно так запугали сбежавшего из Украины во время войны Потапа. Об этом певица рассказала в новом интервью.
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Тимати и Кадыров запугивали украинских артистов
По словам Поляковой, украинским артистам звонили по телефону Тимати с Кадыровым. Они угрожали смертью им или родным.
Многим артистам звонили Тимати с Кадыровым и угрожали. Угрожали так, как они умеют – смертью, убийством родных. Они говорили, что найдут в любой точке мира и порежут на меха,
– заявила певица.
Ольга добавляет, что такие угрозы получали некоторые артисты, но она не назвала их имена.
"Но эти артисты не искривились и продолжили делать свое дело, а некоторые почему-то замолчали. Я сейчас не хочу ничего сказать. И я абсолютно уверена, что у любого человека есть право на страх", – добавила певица.
Полякова предполагает, что подобные угрозы получил и Потап, когда он был за границей. По ее мнению, рэпера могли так же запугать.
Потап – великий артист, заслуженный. Но люди ему не простили, что он был за границей. Хотя у Леши в то время был самый информационный блог в инстаграмме… А потом что-то произошло. И у меня есть подозрение, что его запугали,
– считает артистка.
Смотрите полное интервью с Олей Поляковой: видео
Где Олю Полякову застала война
- Певицу полномасштабное вторжение застало в Киеве, через неделю после того, как она с семьей прилетели из Шри-Ланки. Оля Полякова очнулась от первых взрывов, но о войне узнала только утром от няни.
- Сначала звезда вывезла дочерей в безопасное место в Украине, а оттуда вырвалась за границу, там жила у друзей.
- Полякова вернулась в Украину в начале июля. Артистка сообщила, что уезжает домой, опубликовав фото на границе. Дочери певицы некоторое время оставались в Великобритании, но теперь с родителями живут в Украине.
- Интересно, что когда Полякова уезжала за границу, она уговаривала мужчину бежать из Украины. Однако тот был категорически против и сказал: "Эта страна дала мне все, я не покину ее в этот момент".