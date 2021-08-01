Оля Полякова рассказала, чем закончился публичный конфликт с Валерием Меладзе

Украинская певица Оля Полякова публично поскандалила с братьями Меладзе. Она обвинила Константина в домогательствах, после чего Валерий назвал артистку фриком. Чем закончился конфликт знаменитостей, узнавайте далее.

37-летняя Оля Полякова одна из немногих звезд украинского шоу-биза, которая отвечает на упреки фанов и коллег. Не обошла она вниманием и публичное унижение Валерия Меладзе, который назвал ее фриком и сравнил с российским шоуменом Сергеем Зверевым.

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Сразу же после скандального интервью коллеги Оля Полякова записала видеообращение, поинтересовавшись, когда тот в конце концов выразит свою гражданскую позицию относительно вооруженной агрессии России против Украины. По словам звезды, вопрос остался открытым. На этом публичный конфликт артистов притих – представители Валерия Меладзе ей не звонили.

Этим месседжем я хотела сказать только одно – никогда не молчите, если вас обижают. Почему это я не должна обращать внимание, когда человек захотел меня обесценить, захотел сказать: "Да она фрик, что-то там врет",

– заявила Оля Полякова.

"Мне только жаль, что во всем мире поддерживают жертву. В Украине и на постсоветском пространстве – жертва всегда виновата. Это надо искоренять", – эмоционально добавила знаменитость.

Конфликт Оли Поляковой с братьями Меладзе