Оля Полякова показала праздничную елку и необычный подарок дочери
Источник:инстаграм Оли Поляковой
Украинская певица Оля Полякова отпраздновала День святого Николая. Она показала фанам украшенную елку и подарок, который получила ее младшая дочь.
Известная украинская певица Оля Полякова уже украсила дом к новогодним и рождественским праздникам. В инстаграм-сториз она похвасталась яркой елкой.
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Оля Полякова показала елку и подарок дочке
Исполнительница разместила новогоднюю красавицу у окна. Она украсила ее разнообразными игрушками, гирляндами и бусами.
Елка Оли Поляковой / Фото из инстаграма Оли Поляковой
К дочерям Оли Поляковой также пришел святой Николай. Младшая дочь получила необычный подарок – маску динозавра.
Дорогие мои, посмотрите, какая у нас красивая елка... К Алисе пришел хороший подарок. Все люди как люди, а ты лучшая,
– смеясь сказала Полякова.
Дочь Оли Поляковой / Фото из инстаграма Оли Поляковой
Звезды украсили дом к праздникам
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