Вспомнила о Донбассе и Крыме: Оля Полякова ответила на унижение от Валерия Меладзе, – видео

Между украинской певицей Олей Поляковой и российским исполнителем Валерием Меладзе разгорелся конфликт. После того, как мужчина назвал ее "фриком, а не исполнительницей", артистка эмоционально обратилась к нему и подчеркнула, что за 8 лет уже пора выразить свою гражданскую позицию и не зарабатывать как в Украине, так и в России.

Продюсер Константин Меладзе оказался в центре секс-скандала. Несколько певиц, среди которых и Оля Полякова, обвинили его в домогательствах. После этого Валерий Меладзе в одном из интервью вступился за брата и публично пристыдил украинскую исполнительницу.

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Оля Полякова не оставила слова Меладзе без внимания и эмоционально ответила на них. Она вспомнила о высказываниях Ани Лорак, с которых все и началось. Певица, которая длительное время живет и работает в России, рассказала, что Константин предлагал ей интим в обмен на карьеру. Однако впоследствии Лорак отказалась от этих слов. По мнению Поляковой, на артистку сильно давили.

Полякова ответила Меладзе

Оля в своем обращении к Валерию Меладзе, который живет и работает в стране-агрессоре, задала несколько острых вопросов.

"Когда мы услышим от благородного грузина, мужчины, который приехал в Украину выступать перед украинцами, которого шокирует вид женщины в купальнике, хотя бы что-то об аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе? Вас это никак не шокировало? Вы давно очень размыто сказали, что кто-то разжег этот конфликт. То кто это сделал? Вы уже за 8 лет определились?

Возможно, какой-то фрик может позволить себе сказать, что искусство вне политики. И что скажет серьезный, благородный человек, который пафосно дает интервью известной журналистке? Может объясните поклонникам, как так получается, что вы и ваш брат спокойно работаете в Украине? А вот Ани Лорак не имеет такой возможности. Как вам это удается? Вы сидите в жюри украинского национального отбора на Евровидение и в то же время в российском "Голосе", выступаете и в Украине, и в России", – эмоционально высказалась Полякова.

Знаменитость добавила, что ответить на все эти вопросы Валерий сможет со сцены одного из самых масштабных музыкальных фестивалей Atlas Weekend, где будет выступать 8 июля.

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Я не буду спрашивать, чей Крым. У вас обязательно об этом спросят в ближайшее время,

– подчеркнула Полякова.

"Вы назвали меня фриком, а не исполнительницей. А как мне назвать того, кто под видом сильного, мужественного, серьезного мужчины, который, насколько я понимаю, является гражданином России, все эти годы не может найти в себе сил, мужества и благородства сказать, что думает о том, что происходит в стране, где он много лет жил, учился и теперь хочет выступать и зарабатывать деньги? Вы не можете признать того, что на самом деле было, а предпочитаете защищать своего брата и, наверное, себя, оскорбляя других женщин. Может быть, вас назвать малодушным, лицемером? Вы сравнили меня с Сергеем Зверевым. А я сравниваю вас с классическим, почти академическим персонажем Фигаро, который и здесь, и там. Он на вид только такой большой, а на самом деле – не очень", – добавила Оля.

Артистка отметила, что ее не интересует мнение Валерия Меладзе. Однако слова, которые он сказал в ее адрес, разожгли желание сказать больше о его брате Константине. Полякова пообещала, что совсем скоро все узнают еще больше подробностей.

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Секс-скандал с Константином Меладзе