Засунули языки в ж*пу, – Полякова резко обратилась к коллегам, которые хейтили ее через язык

Украинская певица Оля Полякова с гневом обратилась к звездным коллегам. Ее возмутило то, что артисты не поддержали звезду в период критики из-за языка.

Несколько месяцев назад певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина отказались говорить по-украински в своем шоу, чем вызвали справедливое возмущение у своих подписчиков. В очередном выпуске Полякова обратилась к коллегам и заявила, что их не поддержали.

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Оля Полякова обратилась к коллегам

Исполнительница пожаловалась, что из артистов ее и Ефросинину не поддержал никто, кроме Суханова и Гордона. Она возмутилась этим и буквально послала коллег.

Когда у нас были проблемы ни одна тварь из шоубизнеса, кроме Суханова и Гордона, нас не поддержали. Остальные засунули языки в ж*пу и не поддержали. А наши друзья нас еще пытались потопить. Так вот, господа артисты, придут снова рыночные отношения в Украину, не приходите ко мне со своими клипчиками. Идите в ж*пу!

– сказала Оля Полякова.

"И будьте там, где вы были, когда нас хейтили, а вы сидели и в ср*ки свои языки задвигали, господа коллеги", - добавила она в своем обращении.

Маша Ефросинина тоже лаконично высказалась по этому поводу: "Война действительно многое нам показала, обнажила. Это будут незабываемые воспоминания".

Кто из звезд комментировал скандал с Поляковой и Ефросининой

Арсен Мирзоян предлагал звездам либо наконец-то идентифицировать себя как украинок и перейти на государственную, либо закрыть свое шоу.

Павел Зибров попросил их не обманываться, ведь они хорошо разговаривают на украинском. Он добавил, что русский уже "не в моде".

Лидер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец попросил Полякову и Ефросинину не глумиться над людьми, погибшими за Украину и украинский язык.

Александр Педан сказал, что не верит коллегам, а впоследствии в интервью отметил, что нарративы, транслируемые Машей и Олей – удобны для политики кремля.