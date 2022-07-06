В апреле организаторы объявили, что в 2022 году фестиваль придется отменить. Однако они делали все возможное, чтобы порадовать поклонников в очень сложное время.

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Фестиваль Atlas пройдет в онлайн-формате

Поскольку любое скопление людей сейчас чрезвычайно опасно, то летние фестивали и другие мероприятия с большим количеством посетителей пришлось отменить. Однако организаторы самого масштабного музыкального фестиваля Украины – Atlas приготовили для фанатов сюрприз.

Вместо традиционного фестиваля, который ежегодно длился несколько дней на ВДНХ в Киеве, состоится один большой онлайн-концерт. Ценители Atlas смогут насладиться концертом 10 июля на ютубе фестиваля и Megogo Live. Мероприятие начнется в 18.00.