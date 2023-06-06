Оля Цыбульская высказалась о Светлане Лободе: "Пусть искупит свои грехи"
Источник:Lux FM
В сети продолжают активно обсуждать позицию Светланы Лободы, которая 9 лет спокойно гастролировала в России, а после начала полномасштабного вторжения начала поддерживать Украину. Не все коллеги-артисты верят Лободе. О своем отношении к этой певице рассказала и Ольга Цыбульская.
Лободу активно обсуждают после отмены ее концерта для "Охматдета". Украинцы считают, что певица игнорировала войну последние девять лет, а сейчас пытается оправдаться.
Интересно Рэпер Ярмак раскритиковал позицию Светланы Лободы: "Это как убить человека и откупаться"
Цыбульская об отношении к Лободе
Светлана Лобода вроде бы и пытается помогать Украине, но на днях выпустила русскоязычную песню. Своим мнением об этой певице поделилась и Оля Цыбульская.
То, что делает Лобода, Тодоренко и другие артисты – это их головная боль. Пусть они сами искупают свои грехи и разбираются со своими ошибками,
– заявила певица.
Артистка заявила, что ей безразлично то, что делает Светлана Лобода: "Я не слежу за тем, что она делает, я слежу за собой". Цыбульская призналась, что зимой она с Горбуновым, Пономаревым и Дидзе в Праге собрали 100 тысяч евро для ВСУ.
Цыбульская об артистах-"патриотах"
Ранее Оля Цыбульская также признавалась, что ее штормило оттого, что украинский шоу-бизнес начал массово "возвращаться в патриотизм". Она не понимает, почему к людям должно было "прилететь в дом", чтобы до них дошло.
Она призналась, что ее эта история меня затрагивает. Но она вспомнила, что когда приехала с запада Украины в столицу, хотела, чтобы шоу-бизнес был украинским, чтобы наша музыка не воспринималась как шароварщина.
И если до этих людей дошло, пусть и из-за такой боли, и они полюбили Украину и готовы работать на то, чтобы Украина была другой, чтобы никакое х**ло своими валенками сюда не приперлось, я переступлю свою боль,
– высказалась Цыбульская.
Смотрите интервью с Ольгой Цыбульской: видео
Что говорят о Светлане Лободе другие артисты: последние новости
- Продюсер группы TVORCHI Петр Заставный рассказал, что думает о певице Светлане Лободе. Блоггер не верит артистке по отношению к Украине. Но, по его словам, у нее есть шанс вернуться на украинский рынок, потому что у Лободы есть знакомые, которые могут за нее вписаться.
- Светлане Лободе также не верит и Евгений Кошевой. По его мнению, артистка вернулась только потому, что поняла – в России ей ничего не светит. Теперь же она пытается откупиться из-за денег, которые тратит на благотворительность.
- Лидер Kozak System Иван Леньо также не готов выходить на одну сцену со Светланой Лободой. Он считает, что идентичная позиция у других проукраинских артистов – Вакарчука, Тополя и других. Исполнитель поверит Лободе только тогда, когда она покажет донать на Ирпень и осознает зло, которое совершала.
- В то же время кум Лободы, ведущий Анатолий Анатолич ранее объяснил, почему она молчала о войне. По его словам, Лобода как раз уезжала из Москвы и не могла высказаться из-за угрозы ее жизни. Значительно позже это подтвердила и самая артистка.