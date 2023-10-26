Чудом осталась жива, – Оля Цыбульская шокировала историей, как попала в серьезное ДТП

Украинская певица Оля Цыбульская вспомнила, как попала в серьезное ДТП. Инцидент произошел, когда она была еще студенткой. Тогда Ольга села за руль скутера, но не справилась с управлением.

Последствия могли быть ужасающими. Цыбульская чудом осталась жива. Этой историей она поделилась с подписчиками в инстаграмме.

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Оля Цыбульская попала в серьезное ДТП

Певица в студенческие годы приехала домой и решила проехаться за рулем мотороллера (скутера), хотя не умела управлять. Поэтому Цыбульская попала в ДТП.

Будучи студенткой, я приехала однажды в Радивилов домой. Додумалась сесть за руль мотороллера, хотя не умела ездить. Я попала тогда в ДТП, чудом осталась жива,

– вспомнила артистка.

Ольга добавила, что с серьезными травмами попала в больницу.

Артистке наложили швы, после чего у нее остался шрам на лице. Будущая звезда долго не смотрела на отражение в зеркале.

"После этой поездки у меня был ушиб головы, сильная гематома во рту и шрам под носом, который мне зашили", – вспомнила Цыбульская.



Ольга Цыбульская рассказала о ДТП / Скриншот из ее инстаграмм-сторис

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