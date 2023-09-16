Гигу называли кринжем, – Оля Цыбульская прокомментировала скандалы вокруг шароварщины
Оля Цыбульская высказалась о том, как относится к скандалам вокруг песен, которые называют шароварщиной. В ответ певица высказала свое мнение и вспомнила известного артиста, который ранее не был популярен.
Певица Оля Цыбульская в интервью 24 Канала высказалась о явлениях, которые часто становятся объектом критики в творчестве украинских артистов. Она объяснила, что музыка – это дело вкуса.
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Оля Цыбульская о шароварщине
Творчество обречено быть распятым. Я думаю, что оценивать музыку только со своей колокольни – немного дурацкая привычка. Ибо то, что кому-то наравне с Моцартом, другому – какофония. Это дело вкуса. Каждый раз, натыкаясь на критику новой песни, хочется сказать: "Вы не рассказывайте, а покажите, как надо",
– поделилась исполнительница.
Оля Цыбульская считает, что часто меняется не музыка, а общество. Например, раньше Степан Гига считался "кринжем", а теперь его песни обожает молодежь и не только.
"Вспомните: еще несколько лет назад Гигу называли кринжем. А теперь – трендсеттер и нон-стоп в хипстерских плейлистах. Изменилась ли его музыка? Нет. Изменилось общество".
Время само отсеет неудачные, временные песни и играющие в патриотизм артистов. Найдите свою музыку! Ее так много сейчас рождается и в разных стилях. Слушайте украинское! Популяризируйте! Имейте уважение к себе: не слушайте москалей,
– дала совет звезда.
Как другие звезды отзываются о шароварщине
- Певица Джамала тоже вступилась за украинскую музыку и назвала "шароварщину" скорее развлекательными песнями. Звезда считает, что такие песни нужно творить. По ее мнению, это является доказательством независимости и свободы в Украине.
- Резко отзывалась о шароварщине Даша Астафьева. По ее мнению, это быстро появляется и быстро исчезает, а настоящее украинское остается.