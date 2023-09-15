Также в рамках проекта "Интервью24" звезда рассказала об изменениях, которые произошли у нее за год, о своем отношении к современной музыке, коллегам и скандалам, которые все чаще возникают в публичном пространстве. Обо всем этом – читайте дальше.

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Мы общались с вами в июне прошлого года. Это была атмосферная и уютная встреча во Львове. Какие главные изменения произошли в вашей жизни за этот год?

Хорошо помню эту теплую встречу во Львове. И даже стихотворение, которое написала после откровенного разговора вне камеры.

Что изменилось? Я взяла, наконец, себя в руки. Путь был сложным, длинным, с болезненными решениями, психологом, даже психиатром. Но, наконец, мне удалось принять нашу реальность такой, как есть, со всеми ужасами. Принять и понять, что я хочу жить. Очень хочу жить. Прорастать через боль и поддерживать моих людей. Потому что нам всем хочется жить.

Прошло совсем мало времени после нашей встречи, и вы впервые показали своего мужа. Повлияла ли публичность на ваши отношения?

Публичность не повлияла, потому что мой муж наслушался обо мне еще до того, как сам появился в публичном пространстве.

Для наших отношений ничего кардинально нового не произошло. Мы не стремились делать из этого особое событие. Напротив, теперь еще больше хочется оставить личное только для себя.

Есть еще одна. Мои подписчицы часто делятся своими трагическими историями о любимых на войне. Я понимаю, как им может быть больно смотреть, поэтому не хочу лишний раз раздражать рану. Мои соцсети – место взаимоподдержки.

Имейте уважение к себе, – о байрактарщине и шароварщине в музыке

В последнее время у шоубизнеса все больше скандалов. В частности, вокруг песен. Во время войны артисты выпускают многие треки о войне, однако не все нравятся слушателям. Часто исполнителей критикуют за шароварщину. Что лично для вас шароварщина? А байракторщиной?

Творчество обречено быть распятым. Я думаю, что оценивать музыку только со своей колокольни – немного дурацкая привычка. Ибо то, что кому-то наравне с Моцартом, другому – какофония. Это дело вкуса. Каждый раз, натыкаясь на критику новой песни, хочется сказать: "Вы не рассказывайте, а покажите, как надо".

Вспомните: еще несколько лет назад Гигу называли кринжем. А теперь – трендсеттер и нон-стоп в хипстерских плейлистах. Изменилась ли его музыка? Нет. Изменилось общество.

Время само отсеет неудачные, временные песни и играющие в патриотизм артистов. Найдите свою музыку! Ее так много сейчас рождается и в разных стилях. Слушайте украинский! Популяризируйте! Имейте уважение к себе: не слушайте москалей.

На "Украинской песне" во Львове вы сказали, что радуетесь, что украинский шоубизнес стал наконец-то украинским. Что подразумевали под этим высказыванием?

Да. А еще я сказала, что жалко, что такой ценой. Помню, как в далеком 2016 году на радио впервые появились квоты на украинскую музыку. Тогда украиноязычным певцам наконец-то дали шанс достучаться до слушателя, шанс подвинуть Полин Гагариных. Но этого мало для полноценного создания собственного рынка. Ибо крупные бренды продолжали зарабатывать и инвестировать в Москву. Полномасштабная война многим наконец открыла глаза.



Оля Цыбульская / Фото прессслужбы

Работать с Россией теперь не престижно по всему миру. Все поняли, что ты нигде никому так не нужен как дома. И вот наш рынок начинает рождаться. Трогательными хитами, украиноязычными ютюберами, переведенными песнями, молодыми артистами, крутыми родными подкастами. В условиях войны это очень сложно и в то же время очень трогательно.

Сегодня "украинский артист" – это особая честь, сознательный выбор. И это гораздо глубже, чем просто "артист из Украины".

Работа должна соответствовать жизненным ценностям, – о громких событиях во время войны

Многие ваши коллеги выезжают за границу на благотворительные мероприятия, хотя иногда вытекают неожиданные факты о таких поездках. К примеру, Владимир Остапчук выехал под предлогом благотворительности и в то же время провел свадьбу в Хорватии. Как относитесь к таким способам заработка сейчас?

Если говорить в целом, то для меня важно не просто заработать деньги, но и как они будут заработаны. Работа должна соответствовать моим ценностям и интересам моей семьи и страны.

До полномасштабной войны вы также часто проводили свадьбу. Как сейчас: приобщаетесь к празднованиям, или отказываетесь, считаете, что громкие свадьбы сейчас не ко времени?

Громкие совсем не ко времени. Хотя в условиях, когда не знаешь "куда и когда прилетит" такие важные моменты как создание семьи, люди хотят отметить в кругу родных. Хотят, но боятся говорить об этом вслух.

Боятся даже публично принимать поздравления с днем рождения. Ибо градус напряжения между нами всеми от усталости и боли очень высок. И я всех понимаю. Несколько лаконичных, трогательных церемоний провела. Даже женила летом 2 пары военных. Плакала как дождь на Пасху.

Люди не веселятся, как прежде, никто не устраивает громких гуляний с танцами. Да и в ползунки собирают не на мальчика-девочку, а на прицел или другие военные нужды. Если на такие события будут звать – не буду отказывать. Семья – это о жизни. И о будущем. Кто знает, сколько у нас еще времени для него?

Надо держать в секрете, – о личной жизни и усыновлении ребенка

Вы с мужем являетесь одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе, весной отпраздновали 22 года с первого свидания. За годы совместной жизни у вас родился сын, было много испытаний. По собственному опыту, в чем секрет долгих и счастливых отношений?

Секрет крепкой семьи нужно держать в секрете. Я думаю, что его нет, потому что каждая пара – это отдельная история. Можно долго болтать языком, как батюшка кадилом, но лучше вас в ваших отношениях никто не разберется.

Ваш коллега Тимур Мирошниченко усыновил малыша. Во время войны это особенно важно, ведь многие дети остаются сиротами. Были ли разговоры в вашей семье по поводу усыновления? И готовы ли вы на такой шаг?

Тимур и Инна вызывали у меня невероятные чувства своим усыновлением. Они сдвинули с мертвого места очень важные и глубинные процессы в обществе. Они не просто сделали счастливым маленького мальчика, они зародили у изголовья взрослых людей мысль, что усыновлять – это нормально.

Это об отваге, душевности, эмпатии. Это о безусловной любви, о которой можно, нужно и принято говорить публично. Думаю, каждый, как я, после этого подумал: а сколько в моем сердце любви? Кому ее отдать?



Оля Цыбульская / Фото прессслужбы

Я не люблю скандалы, – о коллегах и творчестве во время войны

В своих соцсетях вы поддерживаете поклонников юмористическими роликами. В частности, сняли забавное видео после скандала с Остапчуком, Буше и Позитивом. Потом высказываниями о феминизме оскандалился Олег Скрипка. По вашему мнению, почему следует публично реагировать на подобные ситуации? Может ли это повлиять на стереотипы, имеющие отношение к женщинам?

Если вслух не проговаривать такие истории, не дискутировать, не отстаивать нормальные человеческие ценности, мы превратимся в "валенок" из болот. Я не люблю скандалы, перемывание костей вне глаз и молчание в тряпку. Мне кажется, здоровая дискуссия кристаллизует общество.

Вряд ли мои слова изменили мировосприятие ребят 10/10 или Олега Скрипки. Под камень вода не течет. Но эту дискуссию увидели люди, которых еще можно достучаться. И этого достаточно, чтобы происходили тектонические изменения.

Кто из коллег-артистов за время войны вас приятно поразил, а кто наоборот – разочаровал?

Меня приятно удивляют все сознательные артисты, которые находят возможность создавать что-то сегодня. И разочаровывает желание в информационном поле снова качать тех, с кем все и так ясно. Хотите, чтобы черт исчез – перестаньте о нем говорить.

Война несомненно повлияла на каждого из нас. Как эти полтора года сменили вас и ваше творчество?

Я начала носить платок не только за кадром, но и на сцене. Она мой оберег и держит "крышечку", чтобы не взмыла. Публикую чаще свои стихи. Раньше они оставались в заметках.

Запустила фолк-проект у себя в соцсетях. Хочу, чтобы народные песни, текущие во мне с детства, возвращались в человеческие дома. Потому что это о уюте и корнях.

Если в общем – стала смелее себя открывать миру. И вы не бойтесь.

Летом вы сменили прическу. Часто девушки сменяют имидж, когда у них происходят какие-то изменения в личной жизни. Что вдохновило вас на такой шаг?

Не поверите, просто ПМС.

Чтобы "слушалось", – о премьере песни "Вызови полицию"

Еженедельно украинские исполнители представят десятки новых песен на разную тематику. Почему так мало релизов от вас?

Я люблю выпускать не "чтобы было", а чтобы "слушалось". Это во-первых. Во-вторых, работала еще над одним масштабным проектом, который скоро покажу. Будете в шоке! Чтобы выдавать что-то действительно достойное, нужно иметь психоэмоциональный ресурс. Надо его копить. Это не просто в наших условиях. Поэтому я не гонюсь за количеством. Мой слушатель будет моим.

Вы порадовали поклонников новым треком "Вызови полицию". О чем он?

Песня "Вызови полицию" о жизни здесь и сейчас. Мы часто ждем подходящего момента, чтобы наконец-то стать счастливыми. И идеальных условий не будет никогда. И каждый украинец и украинка в условиях войны понимает, как никто, что нужно смаковать каждый день. Остается прожить этот теплый сентябрь как лето. Останавливаясь на мгновение, чтобы запомнить свою молодость, включить приятную музыку и сделать селфи.

О чем сейчас мечтает Оля Цыбульская? Конечно, кроме победы.

Сложно о чем-то мечтать, пока не сбылась общая главная мечта. Потому просто загадаю желание: чтобы вы послушали песню, написали под видео теплый коммент и улыбнулись. Вам очень подходит теплая улыбка. Особенно в холодное время.

Оля Цыбульская – "Вызови полицию": смотрите видео онлайн