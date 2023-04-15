Оля Цыбульская честно ответила, куда делся ее кум Дзидзьо: "Столько мужчин-триндичей"

Певец и артист Дзидзьо исчез из социальных сетей и редко выходит на связь с фанами. Оля Цыбульская встала на защиту кума и заверила, что работает на победу.

Украинская певица Оля Цыбульская поддерживает связь с Дзидзьо, который является ее кумом и близким другом. Звезда уверяет, что артист избрал путь, а не говорить.

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Оля Цыбульская о том, куда девался Дзидзьо

Известный артист Дзидзьо редко выходит на связь с поклонниками, хотя время от времени делится анонсами концертов или новыми песнями. Но фанатов интересует, не пошел ли он по пути Олега Винника. Оля Цыбульская заверила, что музыкант гастролирует и собирает деньги для Украины.

Звонил мне на прошлой неделе, спрашивал, как у меня есть, что у меня хорошего, что нового. Все слава богу. Тоже гастролирует, собирает деньги, помогает Украине и очень ждет победы так же, как и я. Столько мужчин-триндичей в шоу-бизнесе… Должны быть те, кто молча делает свое дело,

– считает его кума.

Цыбульская подытожила, что важнее не то, что человек говорит, а что он делает.