Оля Цыбульская честно ответила, куда делся ее кум Дзидзьо: "Столько мужчин-триндичей"
Источник:ЖВЛ
Певец и артист Дзидзьо исчез из социальных сетей и редко выходит на связь с фанами. Оля Цыбульская встала на защиту кума и заверила, что работает на победу.
Украинская певица Оля Цыбульская поддерживает связь с Дзидзьо, который является ее кумом и близким другом. Звезда уверяет, что артист избрал путь, а не говорить.
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Оля Цыбульская о том, куда девался Дзидзьо
Известный артист Дзидзьо редко выходит на связь с поклонниками, хотя время от времени делится анонсами концертов или новыми песнями. Но фанатов интересует, не пошел ли он по пути Олега Винника. Оля Цыбульская заверила, что музыкант гастролирует и собирает деньги для Украины.
Звонил мне на прошлой неделе, спрашивал, как у меня есть, что у меня хорошего, что нового. Все слава богу. Тоже гастролирует, собирает деньги, помогает Украине и очень ждет победы так же, как и я. Столько мужчин-триндичей в шоу-бизнесе… Должны быть те, кто молча делает свое дело,
– считает его кума.
Цыбульская подытожила, что важнее не то, что человек говорит, а что он делает.
- Напомним, недавно в украинском шоу-бизе снова заговорили об исчезнувшем из сетей Олеге Виннике еще в начале вторжения. MamaRika назвала его "зашкваром года", а Юрий Горбунов, бывший другом артиста, признался, что не получил даже звонка от него. Оля Полякова считает уместным хотя бы один эфир от Винника с объяснением, что с ним.
- Но фанаты Винника опровергают слухи о его бездействии. После обвинений они опубликовали грамоты и благодарности Олегу от командиров ВСУ.